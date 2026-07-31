¿Samara Weaving será Emma Frost en X-Men? Esto se sabe del fichaje

El regreso de los X-Men al Universo Cinematográfico de Marvel sigue dando pasos importantes.

De acuerdo con un reporte publicado por Deadline, Samara Weaving fue elegida para interpretar a Emma Frost en la nueva película que prepara Marvel Studios, uno de los personajes más esperados por los seguidores de los mutantes.

Samara Weaving sería la nueva Emma Frost en el reboot de X-Men. X @miguelaraizac

Marvel habría dedicado varios meses para elegir a Emma Frost

Según el reporte, encontrar a la nueva Emma Frost no fue una tarea sencilla.

El director Jake Schreier y el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, encabezaron un proceso de selección que se desarrolló durante el verano. La búsqueda incluyó varias rondas de audiciones hasta reducir la lista a un pequeño grupo de actrices.

Las pruebas finales se realizaron después del 4 de julio y, de acuerdo con la publicación, la interpretación de Samara Weaving terminó convenciendo al equipo creativo, que finalmente decidió ofrecerle el personaje.

Hasta el momento, Marvel no ha hecho comentarios sobre la información. Como suele ocurrir con sus proyectos más importantes, el estudio mantiene en reserva los detalles relacionados con el reparto mientras continúa avanzando con la producción.

Marvel Studios ya habría elegido a la actriz que interpretará a Emma Frost. IG samweaving

¿Quién es Emma Frost?

Aunque su nombre ha ganado fuerza en los últimos años, Emma Frost lleva décadas siendo uno de los personajes más importantes del universo de X-Men.

Su primera aparición en los cómics fue durante la década de los ochenta como una poderosa telépata que actuaba como rival del equipo liderado por Charles Xavier.

Sin embargo, con el paso del tiempo el personaje evolucionó y terminó convirtiéndose en una de las mutantes más influyentes de la franquicia.

Además de sus habilidades psíquicas, Emma puede transformar su cuerpo en una forma similar al diamante, una capacidad que la distingue de otros personajes y que la ha convertido en una de las favoritas de los lectores.

En el cine, la mutante fue interpretada por January Jones en X-Men: Primera generación, estrenada en 2011. Desde entonces, el personaje no volvió a aparecer en las películas de la franquicia.

Con el reboot que prepara Marvel Studios, muchos seguidores esperan que Emma Frost tenga una participación mucho más relevante dentro de la nueva historia.

Emma Frost es uno de los personajes más importantes de los cómics de X-Men. Reddit

El reboot de X-Men continúa tomando forma

Desde que Disney adquirió los activos de 20th Century Fox en 2019, una de las preguntas más frecuentes entre los fans de Marvel ha sido cuándo regresarían los X-Men al cine bajo el sello de Marvel Studios.

Aunque el estudio ya ha dejado algunas referencias a los mutantes en distintas películas y series del MCU, esta nueva producción será la encargada de presentar una versión completamente renovada del equipo.

El proyecto comenzó a tomar forma cuando Jake Schreier fue confirmado como director. Más tarde se anunció que el guion estaría a cargo de Lee Sung Jin, creador de Bronca (Beef), y Joanna Calo, una de las escritoras de El oso (The Bear).

Pese a la expectativa que existe alrededor de la película, Marvel decidió no revelar novedades sobre los X-Men durante la Comic-Con de San Diego, por lo que el estudio sigue trabajando en el proyecto lejos de los reflectores.

La posible incorporación de Samara Weaving es una de las primeras noticias importantes relacionadas con el elenco.

El reboot de X-Men continúa avanzando con nuevos fichajes para su elenco. Redes Sociales

Samara Weaving llega en un gran momento profesional

En caso de confirmarse su llegada a Marvel, Samara Weaving se incorporaría al estudio después de varios años en los que ha consolidado su carrera como protagonista de películas de terror, suspenso y acción.

La actriz ganó reconocimiento internacional gracias a Boda sangrienta (Ready or Not), donde interpretó a Grace, un personaje que rápidamente se convirtió en uno de los favoritos del género.

Durante 2026 encabezó Boda sangrienta 2, además de participar en la comedia negra Sobre tu cadáver, junto a Jason Segel, y en el thriller romántico Carolina Caroline, producciones que reforzaron su presencia en Hollywood.