La historia detrás de la Spidey Tracker de Ned y cómo usarlo para rastrear a Spider-Man hoy

La película Spider-Man: Brand New Day tiene una escena que ha generado una gran conversación: la revelación de un “Spidey Tracker”, una aplicación que sirve para tratar de localizar la presencia del Hombre Araña.

El actor Jacob Batalon, quien personifica a Ned Leeds, un chico genio que en las antiguas entregas de Spider-Man era el mejor amigo de Peter Parker y también conocido como “el amigo de la silla” al ayudarlo en sus misiones, reveló en una entrevista con People, las razones por las cuales el estudiante del MIT desarrolló la aplicación.

Tras los acontecimientos que borraron los recuerdos de la existencia de Peter Parker (Tom Holland), Ned y MJ (Zendaya) conservan únicamente nociones vagas sobre el héroe arácnido y su vínculo con su época de preparatoria. Guiado por esa intuición y su destacado perfil informático, Ned construye un sistema para intentar dar con la identidad del superhéroe sin saber que se trata de su antiguo mejor amigo dado que perdieron la memoria por un hechizo de Doctor Strange.

"Creo que lo realmente genial de Ned es que nunca perdieron su inteligencia. Siento que una de las cosas principales que lo hacía tan genial era que no solo era un gran mejor amigo, sino también un chico muy tecnológico", declaró Batalon a People señalando que la aplicación es solo una consecuencia de la inteligencia del personaje de Ned: "Realmente tenía sentido que usara esta tecnología".

De la ficción a las escenas postcréditos

Durante la trama, cuando Peter asiste bajo otro nombre a una reunión en el departamento de sus viejos compañeros, Ned muestra orgulloso la aplicación que rastrea los avistamientos del Spider-Man en la ciudad.

La herramienta cobra mayor relevancia hacia el final de la película, pues en las escenas postcréditos la "Spidey Tracker" comienza a ubicar señales de Spider-Man fuera de la Tierra, lo que ha generado diversas teorías sobre la trama que seguirán las futuras entregas del arácnido.

¿Cómo usar la Spidey Tracker?

Con el éxito de la recién estrenada película Spider-Man: Brand New Day, muchos han tenido curiosidad por usar la aplicación y es posible hacerlo desde un smartphone o una computadora.

Así luce la Spidey-Tracker Redes Sociales

Lo único que debes hacer es ingresar a la web https://spideytracker.net/ y seguir las instrucciones. En la app podrás visualizar los avistamientos confirmados y aquellos de los cuales no se tiene certeza. También podrás observar imágenes de algunas apariciones.