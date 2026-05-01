Nicole Wallace se sumerge en el realismo mágico de "La casa de los espíritus"

Nicole Wallace, actriz española que es todo un fenómeno entre el público juvenil gracias a la saga Culpa mía, basada en la novela homónima que fue un éxito en ventas, fue la elegida para interpretar a la versión joven de Clara del Valle en la serie La casa de los espíritus, misma que está basada en la novela homónima de la chilena Isabel Allende y que pasará a la historia como la primera adaptación en audiovisual hecha en español.

“Yo venía de estar mucho tiempo rodando y estaba bastante quemada y mal. Decidí tomarme un tiempo de stop, no me apetecía volver a entrar a un set. Había cerrado otra serie, pero al final decidí no hacerla porque sentía que el personaje y la serie no se merecían tener a una persona que no estuviese inspirada y que no quisiese hacerlo. En ese momento tenía muy claro que no quería rodar y me llamaron para decirme que el papel de Clara era mío. Me puse a llorar de la ilusión, fue como volver a conectar un poco con la ilusión de la profesión y decir: ‘Vale, esto es lo que necesito sentir para hacer un personaje y lo que se merece un personaje’. La persona que le va a dar vida debe sentirlo y eso pesó más”, contó en entrevista Nicole Wallace.

Para la actriz de 24 años, a quien ya se le puede ver en La casa de los espíritus a través de la plataforma Prime Video, mucho del peso de esta serie se centrará en el papel de la mujer y su resiliencia en un contexto político-social muy machista y de violencia hacia la mujer. Por tal motivo, para Nicole Wallace La casa de los espíritus sigue siendo muy relevante en pleno 2026.

Para mí es algo cósmico. Creo que las historias llegan cuando tienen que llegar y creo que el que se haya hecho esta adaptación, que se haya podido hacer de la forma en la que la hemos hecho en este momento y en el mundo en que vivimos es muy específico e importante. Nos dimos cuenta de que esta serie hace un poco de espejo, pues aunque esta historia es de hace más de 40 años, podemos estar viviendo cosas muy similares hoy y yo esperaría que con esta serie podamos pararnos de verdad y decir: ‘Guau, cuánto ha pasado y cuánto no’”, detalló Nicole Wallace, hermana menor de la directora Chloé Wallace.

La Casa de los Espíritus Cortesía Prime Video

A lo largo de ocho capítulos a Wallace, hija de padre estadunidense y madre española, se le podrá ver junto a un elenco muy latinoamericano conformado por el mexicano Alfonso Herrera Rodríguez, quien le da vida a Esteban Trueba, el esposo de Clara del Valle; por la argentina Dolores Fonzi, quien encarna la versión de Clara adulta; por la mexicana Fernanda Castillo, quien le da vida a Férula Trueba, hermana de Esteban; por la española Maribel Verdú y el colombiano Juan Pablo Raba, entre otros más.

“¡Primero no me lo podía creer! Esta novela que fue tan emblemática en mi vida, cuando la leí a los 17 años, y que de repente que se vuelva algo concreto en esta instancia de mi vida y poder representar a ese personaje que es Clara, clarividente, ese personaje tan emblemático de la literatura latinoamericana, fue como un regalo y un honor. Tuve esa sensación de responsabilidad y de ‘Ah bueno, ahora ¿Cómo hacemos para que yo le dé algo a esa Clara?’ Y ahí es en donde empezó todo este trabajo colectivo”, contó a Excélsior Dolores Fonzi sobre lo primero que pasó por su mente cuando le ofrecieron este papel.

Una serie con ADN Iberoamericano

Bajo la producción de Eva Longoria y los hermanos Pablo y Juan de Dios Larraín, entre otros más, La casa de los espíritus cuenta con un sello muy latino, algo que llena de orgullo a los artífices de la misma, pues si bien es cierto que respetan la existencia de la adaptación fílmica que se hizo en 1993 con Meryl Streep, Winona Ryder, Glen Close y Jeremy Irons, celebran que ellos sean la primera adaptación en español.

Yo quisiera hablar del ADN de esta serie. Ésta es una historia que ya he contado y me parece muy relevante. Durante la pandemia yo estaba filmando un proyecto en Atlanta y estaba teniendo una sesión de terapia con una terapeuta estadunidense. Toda la sesión era en inglés, cuando llegamos a un punto medular, que tenía que ver con un tema familiar, me dijo: ‘¡Para! Eso que acabas de decir, dilo en español’. Le pregunté por qué y me respondió que cuando tú lo dices en tu lengua natal, en tu lengua, se vuelve mucho más potente, consciente e inconscientemente”, apuntó Alfonso Herrera y continuó.

Alfonso Herrera (Esteban Trueba) La Casa de los Espíritus Cortesía Prime Video

“Entonces esto va un poco de la mano con nuestra visión, con nuestra interpretación de esta serie: filmar en Chile y con actores iberoamericanos que tienen como lengua el español es muy potente, obviamente honrando y respetando el ejercicio que se hizo en los 90”, explicó el actor que a lo largo de ocho episodios se le verá ir envejeciendo gracias a las más de 200 horas de prostéticos a las que se sometió.

Fernanda Castillo, quien al igual que Poncho Herrera trabajó con un coach para manejar el acento chileno, se sumó a lo expresado por su compatriota con respecto al orgullo de tener una serie muy latina/iberoamericana.

“No hay mejor tiempo que éste para alzar la voz y decir que estamos muy orgullosos de contar nuestras historias en nuestro idioma, estamos muy orgullosos de ser quienes somos, estamos muy orgullosos de venir de donde venimos. Creo que es un tiempo precioso para decir: ‘Nosotros también podemos hacer cosas de esta magnitud, de esta calidad y estamos muy orgullosos de quienes somos. No hay mejor momento que éste”, remató Castillo.