Mejores duetos de BTS con artistas famosos: De Coldplay a Nicki Minaj

¡Por fin sucedió, BTS está de regreso con una gira mundial que promete momentos épicos! Con más de 82 millones de seguidores en Spotify, la agrupación surcoreana sigue siendo el referente del K-pop a nivel global, aun cuando sus lanzamientos como grupo se detuvieron por el servicio militar de sus integrantes.

Y una de las cosas que debemos aplaudirles sin duda son las colaboraciones que han tenido a lo largo de los años. ¿Pero cuáles han sido las mejores hasta ahora?

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Estas son las mejores colaboraciones de BTS

Coldplay

La unión con Coldplay en My Universe mostró que el idioma no es una barrera. La mezcla de inglés y coreano funcionó de forma natural y llevó la canción a los primeros lugares del Billboard Hot 100. Más allá de los números, se convirtió en un punto de encuentro entre audiencias de distintas partes del mundo.

Reproducir Coldplay's tenth studio album Moon Music available to listen/ buy now!

Halsey

Con Halsey lanzaron Boy With Luv, una de las canciones más reconocibles del grupo. Este tema ayudó a consolidar su presencia en el pop global y abrió la puerta a nuevos oyentes fuera del circuito habitual del K-pop.

Reproducir BTS (방탄소년단) '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)' Official

Steve Aoki

La colaboración con Steve Aoki llevó su sonido a un terreno más electrónico. La mezcla de EDM con su estilo característico dio como resultado una canción más intensa, pensada para escenarios grandes y festivales internacionales.

Reproducir BTS (방탄소년단) 'MIC Drop (Steve Aoki Remix)' Official MV

Nicki Minaj

Cuando trabajaron con Nicki Minaj, el resultado fue una combinación equilibrada entre K-pop y hip-hop. Ninguno de los estilos se impone sobre el otro, lo que permitió que ambos universos convivieran sin perder identidad.

Reproducir BTS (방탄소년단) 'IDOL (Feat. Nicki Minaj)' Official MV

Megan Thee Stallion

La colaboración con Megan Thee Stallion apostó por un tono más relajado y juguetón. Aun así, mantiene elementos de empoderamiento que conectan con el mensaje que el grupo ha construido a lo largo de su carrera.

Reproducir BTS (방탄소년단) 'Butter (feat. Megan Thee Stallion)' Official Visualizer

Charli XCX

El proyecto con Charli XCX formó parte de la banda sonora de BTS World, un videojuego que amplió su presencia en el entorno digital. Esta canción ayudó a conectar con una audiencia más joven y reforzó su estrategia más allá de la música tradicional.

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¿Cuándo son los conciertos de BTS en México?

La Ciudad de México será una de las paradas clave en el regreso de BTS a los escenarios, con tres fechas programadas en el Estadio GNP Seguros durante mayo de 2026.

Los conciertos forman parte de una nueva etapa en la que el grupo apuesta por un show de gran formato, con una producción pensada para estadios: escenarios extendidos, pasarelas que acercan a los integrantes al público y un despliegue visual que combina pantallas gigantes, efectos especiales y cambios de escenografía.

El setlist también genera expectativa porque podría mezclar sus éxitos globales con material más reciente, incluyendo las canciones que cada integrante lanzó durante su etapa en solitario.

Esto abre la posibilidad de ver momentos individuales dentro del concierto, algo que no era habitual en sus giras anteriores. A eso se suma el componente narrativo que BTS suele integrar en sus shows, con bloques temáticos que conectan visualmente cada canción y refuerzan la experiencia en vivo más allá de lo musical.