"Tengo altas expectativas": Suga de BTS lanza mensaje previo a sus shows en México

Suga de BTS fue uno de los protagonistas de una transmisión en vivo que rápidamente captó la atención de miles de seguidores en distintas partes del mundo. Durante este live que se realizó anoche en Weverse después de que el grupo terminara su último concierto en Tampa, Estados Unidos, el rapero hizo referencia a México.

En la transmisión en vivo, en la que también participaron Jimin y J-Hope, y más tarde se sumó V, el grupo surcoreano compartió un momento cercano con sus fans, respondiendo comentarios y hablando sobre la gira “ARIRANG” que recién empezó.

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Suga emocionado por sus próximos conciertos en México

La conversación tomó relevancia cuando comenzaron a mencionar posibles destinos que podrían agregar a la gira, además de aquellos que ya están confirmados.

A lo largo de la transmisión, los integrantes de BTS leyeron mensajes de seguidores que sugerían distintos países para incluir en su tour.

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En otro momento de la transmisión, México se convirtió en tema central de la conversación. Fue Min Yoongi, nombre real de Suga, quien leyó un comentario que decía: “México está listo”, haciendo referencia a que dentro de unos días BTS dará tres conciertos En México.

Tras esto, fue J-Hope quien compartió su experiencia cuando visitó nuestro país el año pasado con su gira, despertando la curiosidad de sus compañeros. Durante el diálogo, Suga expresó su entusiasmo por estar en tierras mexicanas.

"Tengo altas expectativas sobre México. Dijiste que no estabas bromeando sobre México”, le dijo a J-Hope.

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Sus compañeros le preguntaron qué fue lo que más le llamó la atención de su visita, ya que recientemente estuvo en territorio mexicano. Aunque no detalló los motivos específicos, dejó claro que su experiencia fue lo suficientemente positiva como para generar grandes expectativas sobre el público y el ambiente.

Además, mencionaron un dato que sorprendió a muchos: México se ha convertido en uno de los países que más interacción tiene con ellos en Instagram. Este detalle refuerza la idea de que el país podría ser una parada importante dentro de su gira mundial.

Serán los próximo 7, 9 y 10 de mayo cuando BTS esté en México para presentarse ante miles de ARMYS en el Estadio GNP y sin duda, muchos de sus fans ya cuentan los días para vivir estos shows.

PJG