J-Hope se enamoró de México: las veces que mostró su cariño y acercó a BTS al país

J-Hope ha sido una pieza clave en la conexión especial que existe entre BTS y el público mexicano. Desde su primera visita en solitario a la Ciudad de México, el rapero dejó ver una cercanía distinta con sus fans, algo que con el paso del tiempo se ha fortalecido.

Para muchas ARMY, este vínculo podría ser una de las razones por las que México fue considerado dentro de la gira ARIRANG Tour, generando una expectativa enorme por los conciertos que están por venir.

X

El inicio del amor de J-Hope por México

Todo comenzó en marzo del 2025, cuando J-Hope visitó la capital mexicana para presentarse en el Palacio de los Deportes con su gira “Hope On The Stage”. Fueron dos noches, el 22 y 23 de marzo, en las que el recinto se llenó completamente de fans que corearon cada canción y crearon un ambiente lleno de emoción.

A pesar de que el artista no se encontraba en su mejor estado de salud, ya que atravesaba un resfriado, eso no impidió que conectara con el público. Durante el show, hizo varias pausas para agradecer el cariño de los asistentes, dejando ver lo sorprendido que estaba por la respuesta que recibía en cada momento.

J-Hope en México X

Uno de los instantes más recordados ocurrió cuando, visiblemente conmovido, expresó una promesa que quedó marcada entre los fans.

“Voy a regresar”.

Esta frase no solo provocó una reacción inmediata en el recinto, sino que también sembró la esperanza de volver a verlo pronto en el país.

Las presentaciones en México no pasaron desapercibidas, ya que parte de estos conciertos y cómo fue la estancia de Jung Hoseok, nombre real del idol, fue registrada en su documental “Hope On The Stage: the movie”, que fue proyectado en varios cines de todo el mundo.

Las señales de que México sigue en su corazón

Con el paso del tiempo, J-Hope ha dejado varios momentos que refuerzan su cariño por México. Uno de los más comentados ocurrió durante una entrevista en el programa de Jimmy Fallon, donde BTS hablaba sobre su gira.

X

En ese espacio, el conductor preguntó: “Esto es solo el comienzo de un año enorme para ustedes. Están a punto de iniciar una gira mundial masiva a partir del 9 de abril. Asia, Norteamérica, Sudamérica, Europa, Australia. ¿Cómo describirían lo que ARMY debe esperar de este tour?”. Mientras el grupo respondía, surgió otra pregunta clave: “¿Hay alguna ciudad en particular que les emocione especialmente?”.

Fue en ese momento cuando, entre los gritos de los fans, se alcanzó a escuchar a J-Hope mencionar “Mexico City”, lo que generó emoción inmediata entre los seguidores mexicanos tanto en el estudio como en redes sociales.

Otro episodio que reforzó esta conexión con México ocurrió durante uno de los primeros conciertos del ARIRANG Tour en Seúl. Mientras BTS interpretaba “IDOL” y bajó del escenario para recorrer el recinto, J-Hope notó a una fan que sostenía una bandera de México en las primeras filas.

Su reacción fue inmediata, mostrando sorpresa y emoción al reconocer nuestra bandera entre el público. Este instante fue captado en video y rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok, donde fans mexicanos celebraron el gesto como una prueba más del cariño que el artista siente por el país.

¿Influyó J-Hope para que BTS regresara a México?

El anuncio de que BTS tendrá tres conciertos en la Ciudad de México los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP ha llevado a muchos fans a pensar que J-Hope pudo haber influido en esta decisión.

Aunque no hay una confirmación oficial, dentro del fandom se ha fortalecido la idea de que su experiencia en el país fue tan positiva que pudo compartirla con el resto del grupo. Esto habría motivado a considerar a México como una parada importante dentro de su gira mundial.

Instagram

Un regreso que emociona a ARMY

Con los conciertos de BTS en puerta, la expectativa entre los fans mexicanos sigue creciendo. Muchos consideran que esta nueva visita será la oportunidad perfecta para demostrar nuevamente por qué el país dejó una impresión tan fuerte en J-Hope.

Además, existe la ilusión de que esta conexión también se fortalezca con los demás integrantes: RM, Jin, Suga, Jimin, V y Jungkook. La energía del público mexicano, sumada al cariño que ya ha demostrado el rapero, podría convertir estos shows en momentos inolvidables tanto para el grupo como para ARMY.

X

PJG