BTS en México: conciertos generarán derrama económica millonaria en CDMX

BTS está cada vez más cerca de reencontrarse con sus fans en la Ciudad de México, y la emoción no deja de crecer entre el ARMY. La agrupación surcoreana regresará a los escenarios con su gira ARIRANG, presentándose los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP. Este esperado regreso, después de un tiempo alejados de los escenarios, promete momentos inolvidables para quienes han seguido su carrera durante años.

La visita de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook no solo traerá música y energía a la capital, también generará un movimiento importante en la ciudad. Desde días antes de los conciertos, se espera la llegada de miles de fans provenientes de distintas partes del país y del extranjero, lo que convertirá a la CDMX en un punto de encuentro lleno de cultura, turismo y entretenimiento.

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Impacto económico de BTS en la CDMX

Además del ambiente festivo, los conciertos tendrán un efecto positivo en la economía local. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) informó que la derrama económica estimada por la presencia de BTS será de $1, 861 millones de pesos, una cifra que refleja el alcance global del grupo.

Gran parte de estos ingresos proviene de la venta de boletos, que alcanzaría aproximadamente $1,529 millones de pesos. A esto se suma el sector hotelero, que prevé obtener alrededor de $294 millones 586 mil pesos, impulsado por la ocupación generada por visitantes nacionales e internacionales.

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Por otro lado, el consumo en alimentos y servicios aportaría cerca de $37 millones 670 mil pesos, mostrando cómo diferentes áreas se benefician del evento.

Para dimensionar este impacto, basta recordar que en 2024 los conciertos de Taylor Swift generaron alrededor de 1,012 millones de pesos, considerando gastos en vuelos, hospedaje, comida, transporte y mercancía. En este sentido, la llegada de BTS podría superar ampliamente esas cifras.

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Más allá de los conciertos: turismo y experiencia ARMY

El efecto de estos eventos no se limita al recinto donde se realizarán los conciertos. Zonas cercanas a Ciudad Deportiva, así como distintos corredores turísticos, verán un incremento en la actividad comercial. Servicios de transporte, tiendas de conveniencia y agencias de viaje también formarán parte de este impulso económico.

El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, destacó la relevancia de este tipo de espectáculos para la ciudad y afirmó:

Trajineras con temática BTS en Xochimilco. Especial

“La llegada de fenómenos globales como BTS posiciona a nuestra ciudad como un destino cultural clave”.

Finalmente, la Canaco hizo un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad y la movilidad en las inmediaciones del recinto. Esto con el objetivo de asegurar que tanto fans nacionales como internacionales disfruten de una experiencia organizada y segura, proyectando una imagen positiva de la Ciudad de México ante el mundo.

PJG