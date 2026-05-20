¿Es accesible? Esto cuestan las prendas de la nueva colección de Bad Bunny con Zara

La influencia de Bad Bunny ya no se limita únicamente a la música. Después de conquistar escenarios, plataformas de streaming y las principales premiaciones internacionales, el artista puertorriqueño ahora busca dejar huella definitiva en el mundo de la moda con 'Benito Antonio', su esperada colaboración con Zara.

Bad Bunny estrena colección en Zara

La colección cápsula, que lleva el nombre real del cantante —Benito Antonio Martínez Ocasio—, se ha convertido en uno de los lanzamientos fashion más comentados de 2026.

La colaboración de Bad Bunny con Zara promete agotarse en horas. Cortesía Zara

Desde que comenzaron a circular las primeras imágenes de la campaña, las redes sociales explotaron con comentarios sobre las prendas, el concepto visual y, por supuesto, la gran pregunta: ¿realmente será accesible para los fans?

¿Cómo es la colección de Bad Bunny con Zara?

La propuesta mezcla el estilo urbano y relajado que caracteriza al intérprete de 'Tití Me Preguntó' con la estética minimalista y global de la firma española. El resultado es un guardarropa completo donde predominan las siluetas oversize, colores neutros, referencias caribeñas y piezas que combinan streetwear con detalles de sastrería contemporánea.

La colección reúne cerca de 150 piezas con estética oversize, tonos neutros y referencias caribeñas. Cortesía

La colección fue desarrollada junto al director creativo Janthony Oliveras y cuenta con cerca de 150 piezas. Entre ellas destacan hoodies amplios, camisetas oversized, denim relajado, shorts deportivos, chamarras noventeras y accesorios inspirados en la identidad visual y cultural de Puerto Rico.

¿Cuándo llega a Zara la nueva colección de Bad Bunny?

Aunque el lanzamiento oficial será este 21 de mayo, parte del público ya había visto algunos adelantos sin darse cuenta.

Entre las prendas destacan camisetas, sudaderas, chamarras, denim, shorts y accesorios. Cortesía

El cantante utilizó prendas desarrolladas junto a Zara durante su histórica presentación en el Super Bowl 2026 y posteriormente reforzó la colaboración durante la Met Gala 2026, donde apareció con un elegante esmoquin negro diseñado junto a la firma española.

¿Cuánto costará la colección de Bad Bunny en Zara?

Uno de los aspectos que más conversación ha generado son los precios. Como ocurre con las colaboraciones premium de Zara, las piezas tendrán costos superiores al catálogo regular de la marca, aunque seguirán siendo relativamente accesibles.

Las imágenes promocionales muestran al cantante en una atmósfera minimalista y poética en las costas de Puerto Rico. IG zara

Hasta el momento, algunos de los precios estimados son:

Camisetas oversized: entre 600 y 1,000 pesos mexicanos

Sudaderas: entre 1,200 y 1,800 pesos

Pantalones y piezas de denim: desde 1,000 hasta poco más de 2,000 pesos

Chamarras y piezas especiales: cerca de 3,000 pesos

Accesorios: desde 400 pesos mexicanos

Janthony Oliveras explicó que la intención era equilibrar exclusividad y alcance masivo, permitiendo que más personas pudieran sentirse parte del universo creativo del cantante.

¿La colección de Bad Bunny x Zara llegará a México?

La expectativa es enorme, en México, la línea 'Benito Antonio' estará disponible tanto en la plataforma digital de Zara como en tiendas físicas seleccionadas. Expertos de la industria ya anticipan que varias piezas podrían agotarse en cuestión de horas una vez que la colección aparezca en línea.

La colección estará disponible desde el 21 de mayo de 2026 en la tienda en línea de Zara y en sucursales seleccionadas. IG zara

Con esta colaboración, Bad Bunny confirma que su impacto cultural trasciende la música. Después de trabajar previamente con firmas como Adidas, Crocs, Gucci, Jacquemus y Calvin Klein, el cantante vuelve a demostrar que su estética y visión creativa siguen marcando tendencia dentro y fuera de la industria musical.