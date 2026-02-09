¿Ocasio 64? Todos los detalles detrás del traje de Bad Bunny para el Super Bowl

Bad Bunny volvió a demostrar que, cuando pisa un escenario, nada es casual. Su histórica actuación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 no solo marcó un antes y un después por ser el primer espectáculo interpretado completamente en español, sino también por el poderoso mensaje visual que acompañó cada canción. Y, como era de esperarse, el look del artista se convirtió en uno de los temas más comentados de la noche.

¿Qué significa ‘Ocasio 64’?

Desde el primer segundo del espectáculo, Benito Antonio Martínez Ocasio apareció en un campo cubierto de hierba verde vestido completamente en tonos crema y blanquecinos. El cantante emergió con un atuendo de inspiración deportiva que contrastaba con la exuberancia habitual del Super Bowl.

Zapatillas deportivas, pantalones con pinzas, camisa, corbata y una camiseta acolchada al estilo linebacker componían un look minimalista que se alejaba deliberadamente del exceso escénico. La camiseta, cropped a la altura exacta que Bad Bunny ha convertido en seña personal, llevaba en la espalda el apellido ‘Ocasio’, una referencia directa a su nombre completo y, especialmente, a su linaje materno.

Debajo, el número 64 desató una ola de teorías entre fans y expertos: ¿el año de nacimiento de su madre, Lysaurie Ocasio?, ¿un guiño a su álbum El Último Tour del Mundo, que rompió récords tras 64 años?, ¿una referencia velada al huracán María y sus víctimas?

La respuesta llegó después del show, cuando Complex Magazine reveló que el número rendía homenaje a su difunto tío, quien usó ese dorsal cuando jugaba fútbol americano. Un detalle íntimo, familiar y profundamente humano.

¿Quién vistió a Bad Bunny en el Super Bowl?

En cuanto a la autoría del look, la sorpresa fue que en lugar de recurrir a una casa de alta costura —como Schiaparelli, que lo vistió recientemente en los Grammy— Bad Bunny eligió a Zara, la firma española de moda rápida. Una decisión que, lejos de ser fortuita, refuerza su discurso: vestir una marca accesible, en español y sin logotipos visibles, en el escenario más visto del planeta.

El estilismo estuvo a cargo de sus colaboradores habituales, Storm Pablo y Marvin Douglas Linares, quienes trabajaron junto al equipo creativo de Zara para construir una narrativa visual coherente para todo el espectáculo, incluyendo bailarines, banda y orquesta.

Zara confirmó que esta fue la primera vez que la marca colaboró con un artista en un evento de esta magnitud, aclarando que las prendas no fueron diseñadas con fines comerciales, sino exclusivamente para servir a la visión artística de Benito.

La paleta neutra evitó cualquier asociación con equipos de la NFL, mientras que las siluetas cropped, los cuellos barco y las proporciones relajadas remitían directamente al universo visual de su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS y a su vida en Puerto Rico.

¿Por qué Bad Bunny vistió de blanco en el Super Bowl?

El simbolismo del color blanco tampoco pasó desapercibido. Asociado tradicionalmente con la paz, la pureza y la conciliación, el traje funcionó como un contrapeso visual y emocional frente a las críticas que acusaban al artista de “antiestadounidense” por cantar en español y por su postura pública contra el ICE.

El mensaje se reforzó hacia el final del show, cuando una pantalla gigante proclamó: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”.

¿Cuántos looks utilizó Bad Bunny en el Super Bowl?

Bad Bunny apareció con un segundo look, también de Zara, sumando un blazer de doble botonadura color crema. Los accesorios elevaron el conjunto: guantes a juego, un pendiente en forma de balón de fútbol con diamante y un reloj Audemars Piguet Royal Oak de oro amarillo con esfera de malaquita, una pieza valuada en más de 70 mil euros.

En los pies, lució sus propias zapatillas BadBo 1.0, creadas junto a Adidas y lanzadas oficialmente este lunes. Así, el traje ‘Ocasio 64’ se convirtió en mucho más que un outfit: fue un manifiesto visual.

Un homenaje familiar, una declaración cultural y una respuesta elegante a la controversia. En el escenario más estadounidense de todos, Bad Bunny logró algo inédito: hablar de identidad, memoria y amor colectivo sin levantar la voz, solo dejando que la moda contara la historia.

