¿Qué especie es Grogu? El misterioso origen de ‘baby Yoda’ en The Mandalorian

¿Qué criatura es Grogu? La especie del famoso ‘Baby Yoda’ en Star Wars ha sido un misterio desde su aparición en The Mandalorian. Con el estreno de su película, donde tendrá aún más protagonismo, la pregunta detrás de su origen vuelve a cobrar relevancia.

Este pequeño ser de enormes ojos oscuros, orejas caídas y una túnica de aspecto rústico extendió su mano desde una cuna flotante y, de inmediato, se robó el corazón de millones de personas, tanto fanáticos acérrimos de Star Wars como espectadores casuales.

Aquella criatura, que inicialmente fue bautizada por las masas como "Baby Yoda" debido a su inconfundible parecido con el legendario maestro jedi, se convirtió en un fenómeno de la cultura pop global de la noche a la mañana, generando oleadas de memes, toneladas de mercancía y una fascinación colectiva que no se había visto en la franquicia en décadas.

Aunque en la segunda temporada de la serie descubrimos gracias a Ahsoka Tano que su verdadero nombre es Grogu y que fue un iniciado en el Templo Jedi de Coruscant, la pregunta fundamental sigue flotando en el espacio: ¿qué clase de criatura es exactamente? Su especie es el secreto mejor guardado de una galaxia muy, muy lejana.

¿De qué especie es Grogu? Disney

¿De qué especie es Grogu?

Para entender a qué especie pertenece Grogu, primero debemos retomar el origen de todo: el Maestro Yoda en El Imperio Contraataca. Este personaje cumplió con el arquetipo de mentor sabio, anciano y de aspecto inofensivo que esconde un poder inimaginable.

Pero conforme fue creciendo el universo de Star Wars, George Lucas y Lucasfilm pusieron un veto: nadie, bajo ninguna circunstancia, tenía permitido explorar el planeta de origen de Yoda o ponerle un nombre formal a su especie.

Debido a esta estricta regla de la franquicia, tanto en los archivos oficiales de Lucasfilm como en las enciclopedias de la saga, la especie de Yoda y, por ende, de Grogu, es clasificada literalmente como "Especie desconocida". No tienen un planeta asignado, no se sabe si viven en una sociedad organizada o si son seres nómadas que aparecen de forma aislada en la galaxia.

¿De qué especie es Grogu? Disney

Los miembros conocidos de la raza de Grogu

A pesar del secretismo, Grogu no es el segundo de su tipo que vemos en la pantalla. En el canon oficial actual de Star Wars, solo se han registrado formalmente tres individuos de esta misteriosa raza:

El Maestro Yoda: el miembro más famoso, quien vivió durante novecientos años, lideró la Orden Jedi durante los últimos días de la República y entrenó a generaciones de caballeros, incluido Luke Skywalker.

el miembro más famoso, quien vivió durante novecientos años, lideró la Orden Jedi durante los últimos días de la República y entrenó a generaciones de caballeros, incluido Luke Skywalker. Yaddle: una maestra jedi que formaba parte del Alto Consejo en Star Wars: Episodio I - La Amenaza Fantasma . A diferencia de Yoda, Yaddle tenía cabello castaño y, según historias canónicas recientes como Tales of the Jedi , sacrificó su vida de forma heroica poco después de la invasión de Naboo.

. A diferencia de Yoda, Yaddle tenía cabello castaño y, según historias canónicas recientes como , sacrificó su vida de forma heroica poco después de la invasión de Naboo. Grogu: el pequeño coprotagonista de The Mandalorian, nacido aproximadamente en el año 41 antes de la Batalla de Yavin (BBY), lo que significa que existió al mismo tiempo que Yoda y Yaddle durante la época dorada del Templo Jedi.

El hecho de que los únicos tres miembros conocidos de esta especie sean extremadamente poderosos en el uso de la Fuerza ha llevado a los historiadores galácticos de la saga a teorizar que toda su raza posee una conexión intrínseca y biológica con este campo de energía mística, algo extremadamente raro en el cosmos de Star Wars.

¿De qué especie es Grogu? Disney

Características más famosas de la especie de Grogu:

La especie de Grogu posee un ciclo de desarrollo extremadamente lento y no lineal; el Maestro Yoda murió de vejez a los 900 años, lo que significa que si calculamos proporcionalmente, los 50 años de Grogu equivalen apenas al inicio de su infancia.

Grogu es un ser diminuto, midiendo aproximadamente entre 30 y 40 centímetros de altura.

Su piel es de un tono verde claro, suave y arrugada en ciertas zonas.

Las orejas de Grogu le otorgan un sentido del oído sumamente agudo, capaz de percibir amenazas a la distancia, pero también actúan como su principal canal de comunicación no verbal.

Sus ojos son desproporcionadamente grandes en relación con su cráneo y poseen pupilas oscuras gigantescas.

Tanto sus manos como sus pies cuentan con únicamente tres dedos dotados de garras pequeñas pero afiladas.

Posee una poderosa telequinesis y es capaz de levitar objetos masivos.

Tiene una empatía profunda con los animales salvajes.

Grogu es capaz de utilizar la Fuerza para curar, siendo una de las técnicas más raras del universo Star Wars.

Si bien la especie de Grogu sigue siendo un misterio, lo que es seguro es que el personaje se robó la atención de millones en cuanto hizo su aparición en The Mandalorian. Y seguramente será lo mismo durante su película, a estrenarse el próximo 21 de mayo.