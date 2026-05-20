¿Qué es Urmah? Término ligado a Miguel Bosé tras ‘transformarse’ en león

El cantante y compositor Miguel Bosé publicó un inquietante video en donde se convierte en león y se despide de su público, al concluir su gira ‘Importante Tour 2025-2026’.

La gira más reciente del cantante marcó su regreso a los escenarios después de casi ocho años alejado de las giras. El tour comenzó el 27 de febrero de 2025 y se extendió por México, España, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica.

Bosé explicó que este regreso llegó después de años complicados relacionados con problemas de voz, situaciones personales y una pausa artística prolongada.

Miguel Bosé ‘se convierte’ en león y se despide de su público

Miguel Bosé se despide de gira. Especial

El cantante anunció el final de su gira con un video creado con inteligencia artificial donde aparece transformado en un león, algo que generó sorpresa y comentarios divididos en redes sociales.

El video fue publicado en su cuenta oficial de Instagram y, al inicio, aparece dando el mensaje, vestido de blanco, pero después, se transforma en una especie de figura felina mística.

Amigos, me despido, acaba la gira Importante 2025 2026, el retorno ha sido glorioso y he de agradecer a todos vuestra lealtad y entusiasmo, pero no me voy del todo”, dijo.

El cantante aclaró que no se va del todo, sino que solo fue la despedida por la conclusión de su gira actual. En tanto, adelantó que ya se prepara para regresar el próximo año, con nuevas propuestas.

Me retiro a pensar, a fabricar lo que será nuestro próximo encuentro, el año que viene. No me alejaré. Os estaré vigilando. Os estaré cuidando. No me olvidéis, queridos terranos. Os quiero", concluyó.

Clip con IA causa polémica

Tras la publicación del video creado con inteligencia artificial (IA), usuarios opinaron al respecto.

Entre las opiniones se lee:

Aslan, lo supe siempre.

¿Cómo olvidarte? Eres un artista infinito.

Hasta pronto querido URMAH, te estaremos esperando.

¿Quién lo diría? Miguel Bosé es hermano Urmah.

Acabo de ver que Miguel Bosé es Urmah.

Eres un Urmah. Luchador, valiente, firme, defensor de la verdad y la justicia.

Eres un Urmah, qué emoción.

Único e irrepetible.

Ha sido una gira grandiosa, es tiempo de tomar un descanso.

Qué grande eres.

¿Qué significa Urmah, término que relacionan a Bosé?

Miguel Bosé se despide de gira. Especial

El término ‘Urmah’ se usa principalmente en comunidades de espiritualidad y teorías extraterrestres. Se describe como una supuesta raza de seres felinos humanoides relacionados con historias de civilizaciones galácticas y protección espiritual.

Hasta ahora, no existe evidencia científica o histórica que confirme su existencia, y la mayor parte de la información proviene de internet, foros, videos y relatos de personas que dicen tener contacto con estos seres.

Según estas narrativas, los Urmah tendrían apariencia similar a leones o tigres humanoides y estarían vinculados con constelaciones como Lyra o Vega.

Algunas versiones aseguran que actúan como guardianes o guerreros en conflictos espaciales. También se les relaciona con otras teorías populares sobre reptilianos, federaciones galácticas y “semillas estelares”, personas que creen tener un origen extraterrestre espiritual.

*mvg*