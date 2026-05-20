¿Quién es Angine de Poitrine, funados por publicar 'frijoles' en line up del Corona Capital?

El anuncio del lineup oficial del Corona Capital 2026 no solo provocó emoción entre los amantes de la música. También desató una inesperada controversia alrededor de una de las bandas más extrañas y virales del momento con Angine de Poitrine.

El grupo originario de Quebec pasó de ser una de las propuestas más llamativas del cartel a convertirse en tema de debate en redes sociales, luego de compartir una publicación que muchos internautas consideraron ofensiva para México.

La publicación que desató la polémica

Todo comenzó cuando varias bandas y artistas confirmados para el festival comenzaron a compartir el lineup oficial en sus historias de Instagram, algo habitual cada vez que se anuncia el cartel del Corona Capital.

Sin embargo, la publicación de Angine de Poitrine llamó especialmente la atención porque añadieron un emoji de frijoles encima de la imagen promocional del Corona Capital 2026.

Aunque para algunos pudo tratarse simplemente de una referencia gastronómica o una broma sin mala intención, cientos de usuarios mexicanos interpretaron el gesto como un estereotipo racista hacia el país.

En TikTok, X e Instagram comenzaron a multiplicarse los comentarios criticando a la banda canadiense e incluso hubo quienes pidieron que el festival cancelara inmediatamente su participación.

Angine de Poitrine

Otros usuarios, en cambio, defendieron al grupo argumentando que probablemente desconocían el contexto cultural y que la reacción en redes sociales estaba siendo exagerada.

La discusión rápidamente se viralizó y el nombre de la agrupación empezó a posicionarse entre las búsquedas más populares relacionadas con el festival.

¿Quiénes son Angine de Poitrine?

Más allá de la controversia, Angine de Poitrine es actualmente una de las bandas más comentadas dentro de la escena experimental internacional.

El dúo nació en 2019 en Saguenay, Quebec, y está conformado por dos músicos que mantienen completamente oculta su identidad bajo los nombres artísticos de Khn de Poitrine y Klek de Poitrine.

Su estética es imposible de ignorar y, es que ambos aparecen en el escenario usando enormes máscaras de papel maché, trajes de lunares blancos y negros, además de tocar descalzos y con las manos pintadas.

La agrupación mezcla géneros como math rock, rock progresivo y música microtonal, creando un sonido extraño, técnico y sumamente caótico que ha conquistado a miles de fans alrededor del mundo.

La curiosa historia detrás de sus máscaras

Uno de los detalles más llamativos del grupo es el origen de su imagen visual, que nació prácticamente como una broma.

De acuerdo con la historia que ellos mismos han contado en entrevistas, todo comenzó cuando querían tocar dos semanas seguidas en el mismo bar local, algo que las reglas del establecimiento no permitían.

Para evitar ser reconocidos, decidieron disfrazarse con máscaras gigantes y ropa extravagante. El plan funcionó tan bien que el público terminó fascinándose con la apariencia del dúo y decidieron convertirla en parte permanente de su identidad artística.

Esa mezcla de humor absurd y virtuosismo musical se ha convertido en el sello distintivo de la banda canadiense.

El fenómeno viral que explotó en 2026

Aunque lanzaron su primer disco en 2024, el verdadero boom internacional de Angine de Poitrine llegó este año gracias a una sesión en vivo para el canal KEXP y un video grabado en una azotea de Montreal que acumuló millones de reproducciones.

El grupo acaba de estrenar su segundo álbum, Vol. 2, un material que ha sido elogiado por la crítica especializada gracias a canciones complejas y frenéticas como “Fabienk” y “Mata Zyklek”.

Mientras tanto, ni el festival ni la banda han emitido un comunicado oficial aclarando la situación.

Por ahora, la conversación continúa creciendo en redes sociales y todo apunta a que la presentación de Angine de Poitrine en el Corona Capital 2026 será una de las más comentadas del año, tanto por su música como por la controversia que explotó antes de llegar a México.

AAAT*