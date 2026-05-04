Bad Bunny envejece 50 años en la Met Gala 2026

“Pensaba que contigo iba a envejecer”: Bad Bunny se tomó en serio su canción y llegó a la Met Gala 2026 convertido en una versión envejecida de sí mismo. El cantante de Debí tirar más fotos apareció en la alfombra roja con prótesis hiperrealistas en el rostro, cuello y manos, una decisión estética que dialogó con uno de los ejes de la exposición de este año: la relación entre la moda, el cuerpo y el paso del tiempo.

El cuerpo envejecido como parte del look

La Met Gala 2026 se celebró bajo el tema Costume Art, exposición del Costume Institute que examina cómo el vestuario se relaciona con distintos tipos de cuerpos. En ese marco, el look de Bad Bunny se centró en el cuerpo que envejece, una categoría que suele quedar fuera de una industria de la moda históricamente orientada hacia la juventud.

El catálogo de la exposición plantea que la moda ha ignorado tradicionalmente el cuerpo envejecido, posiblemente por el temor cultural a enfrentar la mortalidad. La propuesta de Bad Bunny tomó esa idea y la trasladó a la alfombra roja de forma directa, usando su propio rostro como parte del vestuario.

El resultado fue una aparición que no dependió solo de la ropa, sino del maquillaje protésico. La transformación modificó su expresión, la textura de la piel y la apariencia de sus manos, elementos visibles en una alfombra donde cada detalle suele ser observado de cerca.

Bad Bunny en la Met Gala 2026 Getty Images via AFP

¿Quién hizo las prótesis de Bad Bunny?

Las prótesis fueron creadas por el maquillador Mike Marino, especialista en efectos especiales y caracterizaciones. Marino también ha trabajado en algunos de los disfraces más comentados de Heidi Klum para Halloween, conocidos por transformar por completo la apariencia de la supermodelo.

El proceso buscó un resultado hiperrealista. Cada arruga, mancha y cambio de volumen fue esculpido a mano después de una conversación con Bad Bunny sobre cómo podría verse su rostro, cuello y manos con el paso del tiempo.

Esta decisión convirtió el look en algo más cercano a una caracterización cinematográfica que a una propuesta tradicional de belleza para alfombra roja. En la Met Gala, donde las celebridades suelen interpretar el tema desde la ropa, Bad Bunny lo llevó hacia el terreno del cuerpo transformado.

Bad Bunny en la Met Gala 2026 Getty Images via AFP

El esmoquin negro y la referencia a Charles James

Además de las prótesis, Bad Bunny llevó un esmoquin negro hecho a medida, diseñado por él en colaboración con Zara. El traje mantuvo una base clásica, pero incorporó un elemento que concentró buena parte de la lectura histórica del look: un lazo extragrande en el cuello.

Ese detalle hacía referencia al vestido Bustle, creado en 1947 por el diseñador Charles James y conservado en la colección permanente del Costume Institute. La elección conectó el atuendo con la historia de la moda que resguarda el propio Met, sin perder el gesto contemporáneo de presentarse como una figura alterada por el tiempo.

Los puntos clave del look de Bad Bunny