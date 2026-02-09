Bad Bunny tiene un tierno gesto con empleados de Zara: les obsequia la camiseta de su show

Bad Bunny no ha dejado de ser tendencia tras su actuación en el show de medio tiempo de la Super Bowl 2026.

A diferencia del traje Schiaparelli que lució recientemente en los Premios Grammy, en esta ocasión optó por un look cómodo y funcional firmado por Zara.

El conjunto incluía camisa, corbata, pantalones chinos, una camiseta deportiva estilo linebacker y zapatillas Adidas, una combinación que remitía directamente a la estética del fútbol americano y que no pasó desapercibida para sus seguidores, quienes rápidamente identificaron los mensajes detrás de cada prenda.

Show de Bad Bunny en el Super Bowl AFP

Bad Bunny tiene un tierno gesto con empleados de Zara

La mañana de este lunes fue distinta para los empleados de Zara en Sabón, en Arteixo, A Coruña.

Al llegar a su lugar de trabajo, muchos se encontraron con una sorpresa poco habitual: una camiseta especial acompañada de una tarjeta firmada por Bad Bunny, un gesto que tomó por sorpresa a toda la plantilla.

El detalle llegó después de la participación del artista en la Super Bowl y fue recibido como una muestra de agradecimiento hacia quienes forman parte de la empresa que vistió al cantante en uno de los escenarios más vistos del mundo.

Más allá de la camiseta, lo que realmente conmovió a los empleados fue el mensaje que la acompañaba. Cada prenda incluía una tarjeta firmada por Bad Bunny, en la que el artista agradecía de forma directa el esfuerzo, la creatividad y la dedicación del equipo involucrado en el proyecto.

“Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron en esto. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto! Benito”.

En el texto, el cantante reconocía el trabajo colectivo detrás de su presentación y subrayaba que el espectáculo también les pertenecía a ellos.

El mensaje cerraba con un saludo cercano y la promesa de un reencuentro, además de llevar impresa la fecha de la actuación —02.08.2026— y su nombre real, Benito, un detalle que reforzó la idea de que el éxito de aquella noche fue compartido.

Bad Bunny rompe récord histórico de audiencia

Bad Bunny no solo encabezó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, sino que lo hizo en un momento histórico para el evento: su actuación, predominante en español y con artistas invitados como Lady Gaga y Ricky Martin, fue seguida por decenas de millones de televidentes en Estados Unidos y el mundo, con estimaciones que superaron ampliamente cifras previas para espectáculos latinos en la final del fútbol americano.