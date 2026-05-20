‘Off Campus’ segunda temporada: ¿cuándo se estrena y en qué libro se basará?

La nueva serie de Prime Video, Off Campus, llegó a romper récords de audiencia y a cautivar al público joven con una serie de romance deportivo. Por lo que de inmediato vino la pregunta sobre la segunda temporada: ¿cuándo se estrena y en qué libro se basará?

Basada en las novelas superventas de la autora Elle Kennedy, la adaptación televisiva nos sumergió en la química entre Hannah Wells y Garrett Graham, dejando al público con ganas de más drama, romance y, por supuesto, más jugadas de hockey.

De inmediato, el equipo detrás de Off Campus se encargó de confirmar una segunda temporada; si te encuentras contando los días para regresar a la Universidad de Briar y al romance de los protagonistas, te tenemos la recopilación de información al respecto.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Off Campus? Prime

¿Está confirmada la segunda temporada de Off Campus?

Amazon MGM Studios y el equipo de producción de Off Campus confirmó la realización de la segunda temporada; de hecho, las grabaciones comenzaron unos días después del estreno de la primera temporada.

¿Cuál será el libro que se adaptará para la segunda temporada de Off Campus?

A diferencia del orden cronológico de la serie de libros, tal parece que no será el segundo tomo en la historia, sino la tercera novela de la saga la que se adaptará para la segunda temporada de Off Campus.

Es decir, el libro titulado The Score (Inmune a ti, título en español) será el que veremos en la pantalla próximamente. Aunque aún no hay una confirmación al respecto.

¿Cuál será el libro de la segunda temporada de Off Campus? Amazon

La historia de The Score sigue a Dean y Allie, quienes ya tuvieron su momento protagónico como la pareja secundaria de la primera temporada. Aprovechando los vistazos que ya vimos en la serie, los personajes desarrollarán el resto de su romance a escondidas de sus amigos y de las dificultades a las que se enfrentarán con sus elecciones de vida.

¿Quiénes serán los protagonistas de la segunda temporada de Off Campus?

Si la segunda temporada se basará en el romance entre Dean y Allie, los protagonistas serán Mika Abdalla y Stephen Kalyn. Aunque en entrevistas con los showrunners, se espera la aparición del resto de personajes, empezando por quienes encabezaron los episodios actuales.

Además, la relación de amistad entre los cuatro jugadores principales del equipo de hockey (Garrett, Logan, Dean y Tucker) se profundizará de manera considerable en esta segunda entrega.

Los espectadores no solo verán el romance central, sino también el crecimiento personal de los atletas frente a las presiones académicas, los lazos de hermandad masculina y los miedos inherentes a dar el salto hacia la vida adulta fuera del campus.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Off Campus? Prime

¿Qué pasará con la historia de Logan?

La historia de John Logan era oficialmente la continuación en la saga de libros, con el título The Mistake (en español, Objetivo: tú y yo); sin embargo, con los cambios planteados, la productora ejecutiva y showrunner Louisa Levy ha mencionado que habrá vistazos a la nueva pareja conformada por Logan y Grace.

De hecho, el personaje de Grace Ivers, una estudiante de primer año que es el polo opuesto de las chicas con las que Logan suele salir, ya está otorgado a la actriz India Fowler, quien hará mancuerna con Antonio Cipriano.

¿Cuándo se estrenará la segunda temporada de Off Campus?

La segunda temporada de Off Campus todavía no tiene fecha de estreno programada, pero siguiendo las estimaciones de la primera, podría llegar a Prime Video en los primeros meses de 2027.