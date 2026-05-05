La millonaria recaudación del MET Gala 2026 con Bad Bunny como viejito 

NUEVA YORK.– Las estrellas de Hollywood, la música, el deporte y el estilismo desfilaron por la alfombra roja para la MET Gala, el extravagante baile benéfico de Manhattan que este año pone el foco en la intersección entre la moda y el arte.

A las celebridades invitadas al evento social anual más importante en Nueva York se les pidió que vistieran bajo la consigna La moda es arte, que enlaza con la exposición El arte del vestuario del Instituto del Traje, perteneciente al Museo Metropolitano de Arte (Met).

La leyenda del tenis Venus Williams y la actriz Nicole Kidman, que copresiden el evento, estuvieron entre las primeras en llegar.

Kidman deslumbró con un vestido rojo brillante de Chanel, de manga larga y con amplios puños de plumas, mientras que Williams resplandecía con un vestido negro de cristal de Swarovski con una elaborada placa en el cuello. Williams, de 45 años, contó a Vogue que su atuendo estaba inspirado en un retrato suyo en la National Portrait Gallery.

Beyoncé, otra de las copresidentas del evento, llegó a su primera gala en una década y se llevó todo el protagonismo con un vestido del diseñador francés Olivier Rousteing.

Beyoncé regresó a la Met Gala como copresidenta de la edición 2026 Foto: AFP

Queen B acudió acompañada de su marido, el rapero Jay-Z, y de su hija mayor, Blue Ivy, de 14 años.

El desfile de megaestrellas no se detuvo. Madonna llegó con un traje Saint Laurent inspirado en Leonora Carrington, mientras que Sabrina Carpenter con un conjunto Dior hecho con pietaje del filme Sabrina (1954).

Rihanna y A$AP Rocky llegaron con varias horas de retraso, como de costumbre, haciendo una gran entrada.

Bad Bunny, que ha tenido un 2026 arrasador con importantes premios Grammy y el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, llevó prótesis y una peluca blanca para explorar cómo se vería de viejo, según Vogue.

La exmodelo Heidi Klum se transformó en una estatua romana viviente, al puro estilo de sus fiestas de Halloween.

Heidi Klum en la Met Gala 2026 Getty Images via AFP

La rapera Doja Cat, una de varios miembros del “comité anfitrión” de la gala, lució un vestido de látex drapeado de Saint Laurent con un escote recatado, pero con una abertura hasta la cintura.

Donatella Versace, Tom Ford, Stella McCartney, Anthony Vaccarello y Haider Ackermann estuvieron entre los muchos diseñadores de moda presentes durante la velada.

Por supuesto, todo está supervisado por la directora editorial global de Vogue, Anna Wintour, la máxima prescriptora de la moda en Estados Unidos, que lleva 30 años al frente del evento.

Recaudación récord

La gala es una recaudación de fondos para el Instituto del Traje del MET y este año ha conseguido una cifra récord de 42 millones de dólares, explicó a la prensa el lunes el director general del museo, Max Hollein. En 2025 recaudó 31 millones. Pero también es un espectáculo en las redes sociales en el que las estrellas compiten por sobresalir con espectaculares atuendos. El evento del año pasado exhibió el estilo subversivo del dandismo negro y fue una inusual MET Gala centrada en los hombres y la moda masculina.

Madonna celebró a Leonora Carrington AFP

La exposición de este año yuxtapone elegantes propuestas de moda con pintura y escultura: por ejemplo, un diseño de Saint Laurent junto a Lirios de Van Gogh, o un vestido de John Galliano para Maison Margiela combinado con una estatua antigua.

Cuando pienso en la muestra, si hubiera una palabra para describirla, supongo que sería equidad o equivalencia, equivalencia entre las obras de arte”, declaró el comisario del Instituto del Traje, Andrew Bolton.

Polémica por Bezos

La edición de este año ha generado polémica tras el anuncio de que el jefe de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa Lauren Sanchez Bezos, serían sus patrocinadores principales y copresidentes honorarios.

En los últimos días, una campaña que se opone a la participación de la pareja multimillonaria apareció en las calles y el metro de Nueva York, con llamados incluso de boicotear un evento que algunos consideran una ostentosa exhibición de inmensa riqueza.

La periodista llegó al encarpetado sin Jeff Bezos. AFP

Detrás de la campaña hay un grupo fundado en el Reino Unido llamado Everyone Hates Elon (Todos odian a Elon) que, según subrayó un portavoz, “también tiene como objetivo a otros multimillonarios”, además de Elon Musk, la persona más rica del mundo.

Wintour afirmó el lunes que la pareja “ha demostrado con este evento que de verdad, de verdad, les importa devolver algo a la sociedad”.

La MET Gala se organizó por primera vez en 1948. Durante décadas la fiesta estuvo reservada a la alta sociedad neoyorquina, hasta que en la década de 1990 Wintour la abrió.