Antonela, esposa de Messi rompe en llanto tras clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026

La clasificación de Argentina a la gran final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más emotivas de la noche. Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, no pudo contener las lágrimas luego de que el equipo remontara el marcador para vencer 2-1 a Inglaterra en las semifinales.

Foto: Instagram antonelaroccuzzo

Las cámaras de la transmisión captaron el momento en que Antonela, reaccionó con evidente emoción tras el gol de Enzo Fernández, anotación que encaminó el triunfo argentino y desató la euforia entre los familiares de los jugadores presentes en las gradas.

Foto: Especial

¿Cómo celebró la familia de Lionel Messi el pase a la final?

Antonela siguió el partido, acompañada de sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, además de José Roccuzzo y otros integrantes de la familia de Lionel Messi. Todos celebraron con entusiasmo el pase de la Selección Argentina a una nueva final mundialista.

El ambiente en las tribunas reflejó la intensidad del encuentro y la ilusión de volver a conquistar el máximo título del futbol.

¿Cuándo y contra quién jugará Argentina la final?

Con este resultado, la Selección Argentina disputará la final del Mundial 2026 frente a España el próximo domingo 19 de julio en el área de Nueva York/Nueva Jersey, donde buscará levantar la cuarta Copa del Mundo de su historia.

¿Cómo ha sido la historia de amor entre Antonela y Messi?

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi mantienen una de las relaciones más sólidas del deporte. Aunque hicieron pública su historia de amor en 2009, ambos se conocen desde la infancia en Rosario, Argentina.

Foto: Instagram antonelaroccuzzo

La pareja contrajo matrimonio en junio de 2017 y desde entonces ha formado una familia junto a sus tres hijos, quienes suelen al argentino en los momentos más importantes de su carrera deportiva.