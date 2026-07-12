¿Quién es Antonela Roccuzzo? La ‘dueña’ del juego de amor de Messi, con quien comparte una historia romántica. Antonela es el verdadero pilar emocional de una de las familias más influyentes del mundo del fútbol.

Por muchos años, los reflectores internacionales se posaron casi de forma exclusiva sobre los botines y las hazañas de Lionel Messi. Sin embargo, en cada tribuna, en cada premiación del Balón de Oro y en cada mudanza continental, una figura magnética y de bajo perfil también acaparaba las miradas: su esposa, Antonela Roccuzzo.

Nacida en la ciudad de Rosario, Argentina, el 26 de febrero de 1988, ella ha sabido trazar un camino propio que dista mucho del clásico estereotipo de las parejas de los futbolistas.

Con una comunidad digital que supera por completo los 40 millones de seguidores en plataformas como Instagram, su influencia en el universo del bienestar, la moda premium y las tendencias de estilo de vida saludable se ha consolidado como un fenómeno independiente a su matrimonio con el jugador argentino.

Familia de Messi Instagram @antonelaroccuzzo

La historia de amor entre Antonela Roccuzzo y Messi

El romance entre Antonela Roccuzzo y Messi comenzó en las calles de Rosario, cuando apenas eran unos niños que rondaban los nueve años de edad. El puente que los uniófue Lucas Scaglia, primo hermano de Antonela y compañero de andanzas de Leo en las divisiones inferiores del club Newell's Old Boys.

La vida del futbolista dio un giro radical cuando a los 13 años debió mudarse a Barcelona para iniciar su tratamiento de crecimiento y sumarse a las filas de La Masía. La distancia enfrió momentáneamente el contacto cotidiano, y Antonela continuó con su vida en Argentina, enfocada en sus estudios y rodeada de sus seres queridos.

Sin embargo, tras enterarse de que Antonela atravesaba un duelo, Lionel no dudó y tomó el primer vuelo disponible desde España hacia Argentina para estar a su lado, ofreciéndole un hombro en el cual apoyarse y demostrándole una madurez y un afecto incondicionales.

Fue en ese período cuando el antiguo cariño de la infancia se transformó en un noviazgo formal, aunque decidieron mantenerlo en estricto secreto para la opinión pública durante varios años.

Tras consolidar su vida juntos en Barcelona y dar la bienvenida a sus primeros hijos, la pareja decidió formalizar su unión ante la ley y la Iglesia en "la boda del siglo" en Argentina. El 30 de junio de 2017, rodeados de estrellas como Shakira, Gerard Piqué, Luis Suárez y Neymar Jr., Antonela caminó hacia el altar luciendo un espectacular vestido de corte sirena diseñado por la firma española Rosa Clará.

Antonela Roccuzzo, esposa de Messi Instagram @antonelaroccuzzo

El motor de su vida: la familia Messi-Roccuzzo

Antonela Roccuzzo ha sido enfática al dejar en claro que su rol más importante es el de madre. Junto a Messi ha edificado un hogar sumamente estructurado para sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

La dinámica diaria de la familia sorprende por su búsqueda constante de normalidad: es muy común ver a Antonela manejando su propia camioneta para llevar a los niños al colegio, asistiendo a los entrenamientos de las categorías infantiles del Inter Miami o ayudándolos con los deberes escolares en las tardes.

Quienes conocen la intimidad del futbolista aseguran que Antonela es la única persona capaz de desconectar a Messi de las inmensas presiones del fútbol profesional. Cuando las críticas arreciaban con dureza en Argentina tras las finales perdidas o cuando sobrevino la traumática salida del FC Barcelona, el refugio seguro que Antonela construyó en casa fue el salvavidas emocional del astro.

Antonela Roccuzzo, esposa de Messi Instagram @antonelaroccuzzo

¿A qué se dedica Antonela Roccuzzo?

Antonela Roccuzzo tiene un agudo sentido comercial que la ha llevado a liderar proyectos e inversiones de gran envergadura. Una de sus primeras incursiones formales en el terreno de la moda ocurrió en el año 2017, cuando unió fuerzas creativas y comerciales con Sofía Balbi, esposa del futbolista uruguayo Luis Suárez.

Juntas decidieron abrir la primera boutique exclusiva de la prestigiosa firma de calzado sarkany en pleno corazón de Barcelona. Aunque el local cerró sus puertas dos años más tarde debido a decisiones estratégicas de la marca y la posterior mudanza de las familias, la experiencia sirvió para que Antonela terminara de entender los entresijos de la industria textil y el retail de lujo.

De la mano de su madre y sus hermanas, Paula y Carla, impulsó el crecimiento de Enfans, una marca de ropa para niños nacida en Rosario que apuesta por diseños cómodos, minimalistas y de alta calidad textil.

Con la mudanza de la familia a los Estados Unidos para incorporarse al Inter Miami, el estatus de Antonela como imán de marcas internacionales se disparó a niveles estratosféricos.

Su figura encaja a la perfección con el concepto del "lujo silencioso" y su agenda comercial está vinculada a alianzas globales muy lucrativas con Alo Yoga, como una de las embajadoras de ropa deportiva y athleisure; es también el rostro de Anastasia Beverly Hills de cosmética premium.

Y ha sido invitada a las semanas de la moda de marcas exclusivas, con una capacidad para dictar tendencias que la mantiene en el foco de los diseñadores más exigentes.