¿Quién es el sobrino de Eduardo Capetillo que dejó la actuación para ser albañil?

En un medio donde muchos buscan mantenerse bajo los reflectores a toda costa, Eduardo Marbán decidió mostrar una realidad distinta. El actor, conocido por ser sobrino de Eduardo Capetillo, compartió en sus redes sociales que actualmente está aprendiendo el oficio de la albañilería ante la escasez de proyectos en televisión.

Lejos de ocultarlo, el joven publicó varios videos desde una obra en construcción, donde aparece trabajando y explicando que, mientras llegan nuevas oportunidades como actor, no piensa quedarse esperando.

Su publicación llamó la atención porque pocas veces un integrante de una familia tan conocida en el espectáculo habla con tanta naturalidad sobre las dificultades para encontrar trabajo en la industria.

"Tengo dos manos y puedo trabajar de lo que sea"

En las historias que compartió en Instagram, Eduardo Marbán explicó que no siente vergüenza por desempeñar otro oficio si eso le permite salir adelante.

Le estamos dando duro a la albañilería, ya le adelantamos. Tengo dos manitas, dos pies y puedo trabajar de lo que sea, pena ser un pinche huevón, comentó el actor mientras mostraba parte de las labores que realiza.

Sus palabras fueron bien recibidas por muchos usuarios, quienes destacaron que dignificar cualquier trabajo siempre será mejor que quedarse esperando una oportunidad sin hacer nada.

Aunque algunos seguidores se sorprendieron al verlo lejos de los sets de grabación, otros reconocieron la honestidad con la que habló sobre una situación que afecta a muchos actores.

Eduardo Marbán Instagram

¿Quién es Eduardo Marbán?

Eduardo Marbán es un actor mexicano que ha desarrollado gran parte de su carrera en producciones de Televisa.

Su historia dentro del medio artístico está muy ligada a su familia. Es sobrino de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, quienes lo apoyaron en momentos muy difíciles de su vida.

Tras el fallecimiento de sus padres —su madre era media hermana de Eduardo Capetillo—, el actor encontró en su tío una figura de respaldo tanto en el plano personal como en el profesional.

Antes de aparecer frente a las cámaras, incluso trabajó como asistente de Eduardo Capetillo durante algunas grabaciones, experiencia que le permitió conocer de cerca el funcionamiento de la industria.

Así construyó su carrera en la televisión

Con el paso del tiempo decidió prepararse profesionalmente para convertirse en actor.

Estudió actuación con Patricia Reyes Spíndola y posteriormente ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, donde concluyó su formación en 2015.

Desde entonces ha participado en diversas producciones televisivas que poco a poco le permitieron abrirse camino.

Entre los proyectos en los que ha aparecido destacan:

La Rosa de Guadalupe

Quererlo Todo

La Herencia

Nadie como tú

Aunque no ha tenido papeles protagónicos, ha logrado mantenerse activo durante varios años dentro de la televisión mexicana.

La falta de castings lo llevó a buscar otro trabajo

El propio Eduardo Marbán explicó que la decisión de aprender albañilería nació por la falta de oportunidades laborales en el mundo de la actuación.

Según comentó, actualmente los castings y proyectos son menos frecuentes, por lo que decidió buscar otra fuente de ingresos mientras continúa preparándose y esperando nuevas oportunidades.

Su postura fue clara, cualquier trabajo digno merece respeto y él está dispuesto a aprender un nuevo oficio sin importar los prejuicios que puedan existir.

El actor dejó ver que no considera este cambio como un abandono definitivo de la actuación, sino como una forma responsable de enfrentar un momento complicado en su carrera.

Un mensaje que conectó con miles de personas

La publicación de Eduardo Marbán rápidamente comenzó a generar reacciones en redes sociales.

Muchos usuarios señalaron que su testimonio refleja una realidad que viven no solo actores, sino también personas de distintas profesiones que, ante la falta de empleo en su área, deciden reinventarse para seguir adelante.

También hubo quienes destacaron que trabajar en la construcción no disminuye los logros que ha conseguido como actor, sino que demuestra disposición para salir adelante sin importar el oficio.

Su historia terminó convirtiéndose en un ejemplo de cómo la incertidumbre laboral también alcanza al mundo del espectáculo, donde incluso quienes pertenecen a familias reconocidas pueden atravesar periodos sin proyectos.

Mientras tanto, Eduardo Marbán continúa compartiendo parte de esta nueva experiencia con sus seguidores, dejando claro que no piensa cerrar la puerta a la actuación, pero que tampoco esperará sentado a que llegue una nueva oportunidad. Para él, el trabajo siempre será digno, ya sea frente a una cámara o levantando una pared en una obra.