La maestra de matemáticas que formó a Enzo Fernández y Julián Álvarez

A Argentina le costó un mundo alzar el título de Qatar 2022. Parecía que era la última oportunidad de Messi. Francia reaccionó, pero el portero Dibu Martínez cumplió como los grandes y Julián Álvarez empezó a ser un nombre global. Buenos Aires y todos los rincones del país sudamericano pasaron de la tensión a la fiesta, pero en ese entonces hubo una mujer que vivió aquella final desde una perspectiva muy distinta: ante la televisión veía jugar a dos de sus antiguos alumnos.

De acuerdo con un reportaje publicado por el diario británico The Guardian, la profesora de matemáticas Luciana Alvarengue impartió clases a Enzo Fernández y a Julián Álvarez cuando ambos formaban parte de las categorías juveniles de River Plate y cursaban sus estudios en la institución educativa del club.

La docente recordó que conoció a Enzo Fernández cuando tenía 11 años y a Julián Álvarez alrededor de los 12. Aunque ambos compartían el sueño de convertirse en futbolistas profesionales, sus personalidades eran muy diferentes. Según el prestigioso periódico, Julián Álvarez destacaba por ser un estudiante disciplinado, reservado y con facilidad para las matemáticas. Enzo Fernández, en cambio, era más inquieto, hablador y constantemente tenía la cabeza puesta en el futbol, aunque desde pequeño mostraba una personalidad de liderazgo.

Enzo Fernández, hombre importante del mediocampo. AFP

Alvarengue explicó que, pese a las exigencias de entrenamientos y competencias, los jóvenes debían mantener un buen desempeño académico para continuar en el programa de formación de River Plate, una institución que desde hace años combina el desarrollo deportivo con la educación de sus promesas.

Para la profesora, ver a aquellos adolescentes levantar la Copa del Mundo representó una emoción difícil de describir. No observaba únicamente a dos figuras de la selección argentina, sino a dos alumnos que años atrás resolvían ecuaciones en su salón de clases y perseguían el sueño de llegar a la élite del futbol.

Julián Álvarez, con olfato goleador. AFP

Esta historia ofrece una mirada distinta al éxito de Argentina: detrás de los campeones también existen maestros que ayudaron a formar no sólo futbolistas, sino personas. La educación y el deporte pueden caminar de la mano en el desarrollo de una carrera profesional.