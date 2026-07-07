La millonaria mansión de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Miami

El capitán de la selección de Argentina, Lionel Messi, adquirió una espectacular mansión de 10.8 millones de dólares en el condado de Broward, Florida. El astro del fútbol consolidó su residencia permanente en Estados Unidos junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, tras integrarse a las filas del Inter Miami.

El Equipo Simpkin, perteneciente a la agencia inmobiliaria Compass Florida, confirmó la millonaria transacción del famoso futbolista rosarino en el mercado estadounidense. Esta reconocida firma opera como socia exclusiva de la franquicia de la Major League Soccer (MLS) y gestiona las propiedades de múltiples jugadores del club.

Estancia de la mansión de Messi en Miami. Foto: Compass Florida

La nueva residencia cuenta con 974 metros cuadrados de construcción y se despliega majestuosamente sobre un extenso terreno de 1765 metros cuadrados. El inmueble, edificado originalmente en 1988, recibió una remodelación integral en el año 2000 para modernizar totalmente sus espacios y adaptar su estructura.

Lujo y exclusividad frente al mar

La revista especializada The Real Deal filtró los imponentes detalles arquitectónicos de esta lujosa propiedad frente al mar en la costa este. La espectacular residencia ofrece dos muelles privados, una enorme alberca exterior, un gimnasio completamente equipado, un moderno spa y una cocina de diseño italiano.

El monumental interior alberga nueve recámaras, nueve baños completos finamente decorados, una oficina ejecutiva de alto nivel y una inmensa sala de entretenimiento. La pareja disfrutará de una suite principal de 148 metros cuadrados, diseñada especialmente para brindar el máximo confort al jugador y su esposa.

La recámara principal de la mansión de Messi. Foto: Compass Florida

El diseño de interiores de la casa lleva la firma de la reconocida especialista Lori Morris, quien plasmó un estilo moderno y verdaderamente vanguardista. La enorme elegancia de los espacios captó la atención de los medios especializados y la propiedad figuró en las páginas de la revista Florida Design.

Los exclusivos catálogos de bienes raíces describían la casa como una obra que personifica la alta cultura, el arte contemporáneo y un diseño verdaderamente único. El costoso inmueble incluye también un amplio garaje techado con capacidad para albergar tres vehículos de gran tamaño.

Privacidad estratégica en Fort Lauderdale

La imponente vivienda se ubica dentro de la prestigiosa y muy exclusiva urbanización Bay Colony, en la vibrante ciudad de Fort Lauderdale. Esta codiciada región floridana recibe el apodo de la "Venecia de América" por su extensa, hermosa y compleja red de canales navegables.

Este opulento barrio cerrado garantiza la máxima privacidad y extrema seguridad que demanda la familia Messi, gracias a sus estrictos controles. Los guardias de seguridad custodian meticulosamente los accesos terrestres y marítimos de la zona residencial durante las 24 horas del día.

La excelente ubicación geográfica ofrece una ventaja logística inmejorable para el actual campeón del mundo, ya que acorta sus tiempos de traslado. La imponente casa se localiza a escasos ocho kilómetros del DRV PNK Stadium y de las modernas instalaciones de entrenamiento del equipo.

La cocina de la mansión de Messi en Miami. Foto: Compass Florida

El costo de mantenimiento de esta monumental vivienda representa una fuerte carga financiera constante para el exitoso delantero de la liga estadounidense. Los registros públicos indican que la propiedad tributa anualmente 83 mil 400 dólares en impuestos, más una tarifa vecinal de asociación de 500 dólares mensuales.

Samuel Simpkin, director de la agencia inmobiliaria, celebró enormemente la llegada del delantero argentino a esta exclusiva y adinerada comunidad floridana. El experimentado ejecutivo afirmó que su equipo facilita la rápida instalación de los atletas de élite desde la fundación del club deportivo.

El agente inmobiliario destacó el inmenso honor que representa para su corporativo trabajar de la mano con estas figuras del deporte internacional. Las exitosas gestiones de su empresa consolidan el prestigio de la franquicia y arraigan a las nuevas estrellas dentro de la comunidad de Fort Lauderdale.