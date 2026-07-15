Erling Haaland acepta cenar con Tom Holland tras dejarlo en visto; "un poco tarde"

¡Va a pasar! La cena entre Erling Haaland y Tom Holland está cerca de ser realidad, luego de que el futbolista noruego le respondiera a través de TikTok al actor que interpreta a Spider-Man.

Todo comenzó cuando Haaland contó la anécdota sobre el mensaje de Holland. Según relató, el actor le escribió para invitarlo a cenar, pero el delantero no respondió porque en ese momento no reconoció quién era. La historia llamó la atención de los fans y más tarde fue confirmada por el propio Tom Holland.

Ahora, el jugador del Manchester City retomó el tema al responder a una publicación de Jimmy Fallon con un mensaje directo para el actor británico.

“Invitación a cenar aceptada, Tom Holland. Un poco tarde, solo dime el nombre del lugar”, escribió Haaland.

Haaland y Tom Holland podrían cenar juntos

La respuesta del futbolista provocó emoción entre los seguidores de ambos, pues convirtió una anécdota incómoda en una posible reunión entre dos figuras muy populares de mundos distintos: el futbol y el cine.

Tom Holland en la premiere de La Odisea. REUTERS

Tom Holland es conocido por interpretar a Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, mientras que Erling Haaland se ha consolidado como uno de los delanteros más importantes del futbol europeo. Por eso, la posibilidad de verlos juntos en una cena rápidamente se volvió tema de conversación.

El mensaje de Haaland también fue tomado con humor por los fans, quienes recordaron que el jugador dejó pasar la invitación original porque no sabía quién era Holland. Ahora, el delantero parece dispuesto a corregir aquel “visto” que se volvió viral.

La anécdota que se volvió viral

La historia ganó fuerza porque no se trató de una invitación cualquiera. Tom Holland, una de las estrellas más reconocidas de Hollywood, habría intentado contactar directamente a Haaland por Instagram, pero no obtuvo respuesta.

Erling Haaland y Tom Holland coincidieron en Mónaco. REUTERS

Lo más curioso fue la explicación del futbolista: no contestó porque no identificó al actor. Con el tiempo, la anécdota se volvió aún más divertida, especialmente después de que Holland la confirmó y los fans comenzaron a pedir que la cena ocurriera.

Ahora, con la respuesta pública de Haaland, el encuentro parece más cerca que nunca. Por el momento, Tom Holland no ha respondido públicamente al nuevo mensaje del jugador, pero la conversación ya encendió a los seguidores que esperan ver una foto de ambos compartiendo mesa.

Si la cena llega a concretarse, será el cierre perfecto para una historia que comenzó con un mensaje ignorado y terminó convertida en uno de esos cruces inesperados entre futbol, cine y redes sociales.

bgpa