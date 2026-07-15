¡El amuleto no falla! Lionel Messi celebra su sexta victoria con Ismail Elfath como árbitro central

La racha perfecta de Lionel Messi cada vez que el árbitro Ismail Elfath imparte justicia se mantiene intacta. Bajo la conducción del juez central estadounidense de origen marroquí, el astro de la Selección de Argentina selló su boleto a la gran final del Mundial 2026 tras remontar y vencer 2-1 a la Selección de Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium. Con este resultado, el capitán albiceleste goza de su sexta victoria en la misma cantidad de partidos en los que ambos han coincidido en una cancha de futbol.

El colegiado de la MLS, ya bautizado como el "Amuleto de Messi", no tuvo incidencias directas ni llamados polémicos en el marcador que empañaran la semifinal. Con este triunfo definitivo, el conjunto sudamericano refrenda su posición en la gran final por segunda Copa del Mundo consecutiva y la séptima en toda su historia futbolística.

¿Cómo es la racha invicta de Lionel Messi con el árbitro Ismail Elfath?

El sexto duelo en el que Messi y Elfath coincidieron en el rectángulo verde fue el primero de este peculiar historial a nivel de selecciones absolutas. El lazo histórico entre ambos comenzó formalmente en la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde la escuadra sudamericana se coronó ante Francia, aunque en aquella mítica noche el silbante estadounidense desempeñó únicamente funciones como cuarto oficial.

La cadena de triunfos consecutivos arrancó propiamente cuando el atacante rosarino se unió a las filas del Inter Miami CF en el balompié norteamericano, acumulando cinco partidos oficiales en torneos de la Concacaf y la liga local sin conocer la derrota.

El árbitro Ismail Elfath no tuvo llamadas y decisiones cuestionables a lo largo del encuentro entre Argentina e Inglaterra. Reuters

¿Qué títulos ha ganado Lionel Messi con el arbitraje de Ismail Elfath?

El primer trofeo de las Garzas : Después de Qatar 2022, el primer partido oficial en el que Elfath fungió como juez central en un duelo de Messi fue la final de la Leagues Cup 2023 . Aquella noche marcó la historia del Inter Miami al conquistar el primer título oficial de su franquicia tras una dramática tanda de penales frente a Nashville SC.

: Después de Qatar 2022, el primer partido oficial en el que Elfath fungió como juez central en un duelo de Messi fue la final de la . Aquella noche marcó la historia del Inter Miami al conquistar el primer título oficial de su franquicia tras una dramática tanda de penales frente a Nashville SC. Dominio en la temporada regular de la MLS: El resto de las coincidencias previas se registraron en la liga estadounidense ante escuadras como Orlando City, Sporting Kansas City, FC Cincinnati y Philadelphia Union, clubes que sufrieron derrotas contundentes ante el poderío de la escuadra de Florida.

Historial completo de partidos de Lionel Messi bajo el arbitraje central de Ismail Elfath

A continuación, se detalla el desglose oficial y cronológico de los compromisos en los que Elfath ha liderado el cuerpo arbitral en partidos del astro argentino: