Argentina y Messi persiguen en el Mundial 2026 la proeza de Brasil e Italia

En un partido cargado de tensión, la Selección Argentina logró una épica remontada ante una Inglaterra que se quedó en el camino. Con garra y carácter, el equipo albiceleste dio vuelta el marcador y selló su boleto a la Gran Final del Mundial 2026.

De esta manera, Argentina disputará su segunda final consecutiva de una Copa del Mundo, algo que solo dos grandes selecciones han logrado en la historia.

Jugadores de Argentina celebrando el gol con Messi REUTERS

La proeza del bicampeonato que Argentina busca en 2026

Argentina busca ahora una hazaña histórica: convertirse en bicampeona del mundo de manera consecutiva.

Solo Italia y Brasil han conseguido esta proeza en la historia de los Mundiales. La Azzurra lo logró en 1934 y 1938, dominando la época con un futbol sólido y efectivo bajo el liderazgo de Vittorio Pozzo.

Por su parte, Brasil lo hizo en 1958 y 1962, de la mano de un joven Pelé que deslumbró al mundo y de un equipo que combinaba talento y garra sudamericana.

Ahora, en 2026, le llega el turno a Argentina de intentar esta gesta. De la mano de Lionel Messi, quien sigue siendo el faro del equipo, la Albiceleste sueña con repetir la gloria y escribir su nombre junto a las dos grandes potencias.

Messi, imparable: dos asistencias en la remontada

Lionel Messi continúa demostrando que sigue en un gran momento. A sus 39 años, el capitán argentino fue nuevamente decisivo y hoy repartió dos asistencias clave que permitieron a la Selección dar vuelta el partido complicado y clasificar a la final.

Messi no solo marca el ritmo del equipo, sino que inspira a sus compañeros a dar lo mejor en cada jugada. Con esta actuación, el astro rosarino confirma que todavía tiene mucho para dar en su probable última aventura mundialista.