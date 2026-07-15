Argentina vs Inglaterra: la rivalidad que transformó la memoria de los aficionados

Hace 40 años, Carlos Bilardo pedía lo mismo. Diego Armando Maradona acompañaba el mensaje. Antes de enfrentar a Inglaterra en cuartos de final de México 1986, ambos insistieron en que era solo un partido de futbol.

Esta semana, Lionel Scaloni eligió exactamente el mismo camino. En tiempos marcados por guerras, el técnico argentino evitó cualquier discurso que alimentara el odio. Su mensaje apunta al presente. Al balón. A los noventa minutos.

Pero hay historias que no obedecen a las conferencias de prensa. Basta escuchar a los miles de argentinos que recorren las calles en la víspera del encuentro para entender que este partido nunca consiguió quedarse únicamente dentro de la cancha.

El duelo contra Inglaterra, es para algunos aficionados como volver hace 40 años con Maradona Sebastián Díaz de León

“Es un antes y un después para nosotros. No se entendería el futbol argentino sin ese partido. Maradona no hubiera sido tal vez lo que fue, imagínate que Argentina hubiera quedado eliminada, otra historia se hubiera contado”, señala Nicolás aficionado de Argentina.

La mayoría no vivió la Guerra de las Malvinas. Ni vio en directo la mano de Dios y el Gol del Siglo de Maradona en el Estadio Azteca. Sin embargo, habla de ambos episodios con una familiaridad sorprendente. Una memoria que también se hereda.

“Es el episodio más doloroso de nuestra historia. Aquel partido fue redención, encontrar revancha en 11 futbolistas y en un corazón herido. Claro que no odiamos a los ingleses, pero es una historia que nos marcó a los argentinos y que es inevitable el juego de Diego en el Azteca”, señaló Sofía González, aficionada de la Albiceleste.

“Para ellos (los ingleses) no significa nada, pero para nosotros es volver hace 40 años con Maradona. Las vueltas que da la vida ahora con Messi enfrentándolos. Más que una rivalidad es un juego memorable para los argentinos”, añadió.

Desde entonces, Argentina-Inglaterra despierta algo más profundo que una rivalidad deportiva.

Scaloni tiene razón al recordar que el futbol no puede convertirse en una continuación de la guerra. Nadie en Argentina parece buscar eso. Lo que permanece no es el deseo de revancha, sino el peso de un recuerdo compartido.

Han pasado cuatro décadas. Han cambiado los protagonistas, los estadios y hasta el futbol.

Pero cuando Argentina se cruza con Inglaterra, el reloj parece detenerse. El partido vuelve a empezar mucho antes del silbatazo inicial, en las historias que pasan de una generación a otra y que mantienen vivo un duelo que, para los argentinos, nunca ha sido solo un partido de futbol.