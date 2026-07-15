¿La mejor película de Christopher Nolan? La Odisea debuta con 97% en Rotten Tomatoes

La Odisea, la adaptación del poema épico de Homero, registra una de las recepciones críticas más altas en la carrera de Christopher Nolan, luego de que la cinta próxima a estrenarse debutara con 97% en Rotten Tomatoes.

En Rotten Tomatoes, La Odisea registra 97% de aprobación en el Tomatometer, con 181 reseñas contabilizadas hasta ahora. El sitio también la presenta como una película clasificación R, con duración de tres horas y estreno amplio en cines el 17 de julio de 2026.

La cifra coloca a la cinta entre los títulos mejor evaluados de Nolan y refuerza las expectativas alrededor de su desempeño en taquilla, especialmente en formatos de gran escala como IMAX, uno de los sellos visuales del cineasta.

¿Qué dice la crítica de La Odisea?

Las primeras reseñas han sido favorables para la adaptación. Rotten Tomatoes publicó un texto en el que reúne algunas de las primeras críticas y la presenta como otra posible “obra maestra” de Nolan y una de las películas más destacadas del año.

La crítica ha destacado el uso del formato IMAX, la escala de las secuencias marítimas y la forma en que Nolan transforma el viaje de Odiseo en una historia sobre culpa, guerra y regreso al hogar.

Matt Damon como Odiseo. Foto: Universal Pictures

The Associated Press calificó la película con 3.5 de 4 estrellas y la describió como una adaptación visualmente ambiciosa y emocional, con Matt Damon en el papel de Odiseo, Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco y Robert Pattinson como Antínoo.

The Guardian también publicó una reseña positiva, en la que resalta la lectura oscura y física que Nolan hace del mito, con una historia marcada por el trauma posterior a la guerra de Troya y por los encuentros de Odiseo con figuras como Circe, Calipso y el Cíclope.

¿De qué trata La Odisea de Christopher Nolan?

La Odisea adapta el poema épico atribuido a Homero y sigue a Odiseo, rey de Ítaca, en su intento por volver a casa después de la guerra de Troya. Lo que debía ser un regreso se convierte en una travesía de años, marcada por tormentas, criaturas mitológicas, pruebas sobrenaturales y la intervención de los dioses.

La historia también muestra lo que ocurre en Ítaca durante su ausencia. Penélope, esposa de Odiseo, enfrenta la presión de los pretendientes que buscan ocupar el lugar del rey, mientras Telémaco intenta entender qué queda de su padre y de su reino.

La Odisea de Christopher Nolan Especial

En la versión de Nolan, el viaje no parece limitarse a una aventura mitológica. Las primeras críticas señalan que la película también aborda el costo de la guerra, la culpa de los sobrevivientes y la dificultad de regresar a casa cuando una persona ya no es la misma.

¿Vale la pena verla en IMAX?

Por el tipo de producción, La Odisea apunta a ser una experiencia pensada para pantalla grande. Rotten Tomatoes la describe como una cinta de aventura, acción y fantasía, mientras que AP destaca que fue filmada para aprovechar el formato IMAX.

Nolan ha defendido durante años la experiencia cinematográfica en salas y, después de Oppenheimer, vuelve a apostar por un relato de gran escala. En este caso, el poema de Homero le permite combinar batallas, monstruos, tormentas y drama familiar dentro de una misma historia.

Con una calificación inicial de 97% en Rotten Tomatoes y reseñas que ya la colocan entre los grandes estrenos del año, La Odisea llega como una de las películas más fuertes del verano. La pregunta ya no es si será uno de los estrenos más comentados, sino hasta dónde podrá llegar en taquilla y en la próxima temporada de premios.

bgpa