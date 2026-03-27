Cada año, el evento D23 funciona como un termómetro del presente y futuro de The Walt Disney Company, pero también como un espacio para mirar hacia atrás y reconocer a quienes han construido su legado.

Para 2026, la compañía ya tiene lista su selección de homenajeados, una lista que mezcla figuras del entretenimiento, la música, la producción y hasta la ingeniería creativa.

La próxima edición de este encuentro, considerado el más importante para fans del universo Disney, cerrará con una de sus ceremonias más esperadas: la entrega del reconocimiento Leyenda de Disney, la distinción más alta que otorga la empresa.

Entre los nombres confirmados destacan Anne Hathaway, Dwayne Johnson, Jonas Brothers, Lin-Manuel Miranda y Bob Iger, figuras con trayectorias distintas, pero conectadas por su impacto dentro del ecosistema de Disney.

Anne Hathaway, Jonas Brothers y Dwayne Johnson recibirán premio 'Leyendas de Disney' Captura de Pantalla

Una ceremonia que marca el cierre del D23

La entrega de estos reconocimientos se realizará el 16 de agosto de 2026 en el Honda Center, como parte del cierre del evento D23, que se llevará a cabo del 14 al 16 de agosto en Anaheim, California.

Este encuentro se realiza a pocos pasos de Disneyland Park, lo que refuerza el vínculo entre la convención y uno de los espacios más emblemáticos de la compañía.

La ceremonia contará con la conducción de Ryan Seacrest y también podrá seguirse a través de Disney+, ampliando su alcance más allá de los asistentes presenciales.

¿Quiénes son las nuevas Leyendas de Disney 2026?

El reconocimiento de Leyenda de Disney se otorga a personas cuyo trabajo ha dejado una huella directa en la compañía. En esta edición, la lista abarca perfiles muy distintos:

Anne Hathaway y Dwayne Johnson , por su presencia en producciones cinematográficas vinculadas a Disney

, por su presencia en producciones cinematográficas vinculadas a Disney Jonas Brothers , por su impacto musical dentro de proyectos del sello

, por su impacto musical dentro de proyectos del sello Lin-Manuel Miranda , por su trabajo en composición y narrativa musical

, por su trabajo en composición y narrativa musical Bob Iger, por su papel dentro de la estructura corporativa

A ellos se suman nombres como Alan Tudyk, Susan Egan, Jerry Bruckheimer, Chris Berman, Eric Goldberg y Kim Irvine, quienes representan distintas áreas dentro de la compañía.

La selección no se limita a actores o músicos. También reconoce a quienes han trabajado detrás de cámaras o en el desarrollo técnico de proyectos, ampliando la visión de lo que significa formar parte del legado Disney.

Bob Iger y un reconocimiento en un momento clave

Uno de los nombres que más atención genera dentro de la lista es el de Bob Iger. Su inclusión llega en un contexto particular, tras haber dejado recientemente su cargo como presidente y director ejecutivo de la compañía.

Durante su gestión, Iger fue una de las figuras centrales en la expansión de Disney, liderando adquisiciones clave y fortaleciendo su presencia global.

Su reconocimiento como Leyenda de Disney no solo responde a su trayectoria, sino también a su papel en la transformación de la empresa en las últimas décadas.

Anne Hathaway, Jonas Brothers y Dwayne Johnson recibirán premio 'Leyendas de Disney' Captura de Pantalla

El peso del D23 dentro del universo Disney

El D23 no es solo una convención para fans. Se ha convertido en una plataforma donde The Walt Disney Company presenta avances, anuncia proyectos y conecta directamente con su audiencia.

A lo largo de los años, este evento ha crecido hasta posicionarse como uno de los encuentros más relevantes dentro de la industria del entretenimiento. Paneles, adelantos exclusivos y experiencias interactivas forman parte de una agenda que mezcla nostalgia con novedades.

Dentro de ese contexto, la ceremonia de Leyendas de Disney funciona como uno de los momentos más simbólicos, al reconocer a quienes han contribuido a construir ese universo.

Un reconocimiento con historia

El título de Leyenda de Disney no es nuevo. A lo largo de los años ha sido otorgado a figuras que han marcado distintas etapas de la compañía.

Entre los nombres que han recibido esta distinción se encuentran Julie Andrews, Angela Bassett, Kristen Bell, Robert Downey Jr., Harrison Ford y Elton John, entre otros.

La inclusión en esta lista no responde únicamente a la popularidad, sino al impacto sostenido dentro de la compañía y su relación con el público.