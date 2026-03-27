Aarón Mercury, quien ha consolidado su carrera en plataformas digitales gracias a su carisma y cercanía con sus seguidores, experimentó uno de los momentos más críticos de su vida personal al ser víctima de un robo a mano armada mientras se encontraba en compañía de su madre.

Y es que lo que comenzó como un trayecto ordinario se transformó en una escena de alta tensión donde la integridad física de ambos estuvo en riesgo inminente.

Mercury, acostumbrado a compartir los aspectos positivos de su estilo de vida y proyectos profesionales, se vio en la necesidad de utilizar sus canales oficiales para narrar la crudeza de la situación, buscando alertar a su audiencia sobre la vulnerabilidad ante la delincuencia.

“Me encañonaron”: Aaron Mercury relata asalto armado junto a su madre IG aaronmercury

¿Qué les pasó a Aarón Mercury y a su madre?

El asalto se ejecutó con una rapidez que dejó poco margen de maniobra. Según el relato detallado del influencer, los delincuentes se enfocaron en sustraer artículos de valor inmediato y fácil transporte.

Entre los objetos robados, Aarón Mercury destacó un reloj de la marca Boss, una pieza que el joven apreciaba particularmente.

Además del accesorio, los asaltantes se apoderaron de su teléfono móvil y su cartera, elementos esenciales no solo por su valor económico, sino por la información personal y profesional que contienen para alguien cuya carrera depende de la conectividad constante.

La situación se tornó aún más personal y complicada cuando los delincuentes dirigieron su atención a la madre del influencer.

Ella se vio obligada a entregar su propio teléfono y una serie de documentos personales de alta importancia, entre los que figuraba su visa.

El influencer enfatizó la vulnerabilidad de su madre, quien experimentó una crisis nerviosa natural al ver cómo los criminales apuntaban con un arma directamente a su hijo.

Hubo amenazas de muerte durante el asalto

En un acto de desesperación y buscando proteger a su hijo, la madre de Aarón Mercury intentó descender del vehículo con la intención de ceder la camioneta a los asaltantes para que estos se marcharan y los dejaran en paz.

Sin embargo, la respuesta del criminal fue una sentencia que paralizó a ambos:

“Súbete o te mato”.

El influencer mexicano recordó que la alteración de su madre no se debía a la pérdida de los bienes materiales, sino al terror de presenciar a su hijo encañonado.

Mercury admitió que sentir que otra persona tiene el control total sobre tu vida a través de un gatillo es una sensación de intensidad indescriptible que nunca antes había experimentado.

“Me encañonaron”: Aaron Mercury relata asalto armado junto a su madre IG aaronmercury

La importancia de la calma ante el peligro letal

A pesar del impacto emocional, el creador de contenido decidió extraer una lección de supervivencia para sus seguidores.

Su principal consejo tras haber sobrevivido al asalto a mano armada es la rendición total ante las exigencias materiales de los delincuentes.

Para él, la prioridad absoluta debe ser mantener la vida, entendiendo que los objetos pueden reponerse, pero la integridad física no.

“Siempre den todo, siempre manténganse tranquilos”, sugirió.

Afortunadamente, el saldo físico del incidente fue blanco. Aarón Mercury confirmó que no hubo disparos ni agresiones físicas directas más allá del encañonamiento y las amenazas verbales.

Un detalle relevante es que, a pesar de las amenazas iniciales y el intento de su madre por entregar el vehículo, los asaltantes no se llevaron la camioneta, limitándose a las pertenencias que pudieron extraer rápidamente de las víctimas.

El influencer concluyó su declaración reflexionando sobre la imposibilidad de prepararse mentalmente para un evento de esta magnitud.