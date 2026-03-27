Muere el actor Lee Sang Bo del K-drama 'Private Lives'; lo hallaron sin vida

El actor Lee Sang Bo murió a la edad de 44 años, de acuerdo con lo revelado por medios coreanos, que afirmaba que fue encontrado sin vida por las autoridades.

Trasciende que la policía acudió al lugar tras ser alertada por su familia y, ahora se encuentran investigando las circunstancias exactas que rodean su fallecimiento.

El mismo día, su agencia anunció oficialmente su fallecimiento y agregó que, por solicitud de la familia, no se divulgarán los detalles sobre la causa de la muerte.

Además, informaron que la capilla funeraria se encuentra en la sala 3 del Pyeongtaek Central Funeral Hall, y solicitaron respetuosamente a los medios y al público abstenerse de visitar o cubrir el lugar para proteger a la familia.

¿Quién fue Lee Sang Bo?

Actor Lee Sang Bo. Especial

Nacido en 1981, Lee Sang Bo debutó como actor en 2006 con el drama de KBS2 “Invisible Man, Choi Jang-soo”. A lo largo de su carrera participó en diversas series de televisión como “Daughters-in-Law”, “Cruel Love”, la producción de JTBC “Private Lives”, así como “Miss Monte-Cristo” y “The Elegant Empire” de KBS2.

Sus papeles en varios dramas han hecho que su nombre sea muy conocido entre la audiencia, especialmente los amantes de los K-dramas.

Además, el actor desarrolló una trayectoria en el cine. Participó en la película japonesa “Kisarazu Cat’s Eye: The Movie 2”. También en títulos como “Secretly, Greatly” y “Mephistopheles”, consolidando una carrera diversa en distintos géneros audiovisuales.

El año pasado, Lee Sang Bo había firmado un contrato exclusivo con su agencia Korea Management Group (KMG), lo que marcaba una nueva etapa profesional. Según los informes, el actor estaba considerando nuevos proyectos en el momento de su fallecimiento.

Polémica

En 2022, el intérprete enfrentó acusaciones relacionadas con el uso de drogas. Sin embargo, la investigación policial concluyó que se trató de un malentendido vinculado a medicamentos recetados para la depresión, sin hallarse pruebas de consumo ilegal.

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