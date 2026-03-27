Fallece Marta Lubos, actriz argentina de “Mujeres asesinas”, a los 82 años

Con una carrera construida a lo largo de varias décadas, Marta Lubos logró transitar distintos formatos y públicos, desde los escenarios teatrales hasta la televisión, donde su presencia alcanzó reconocimiento internacional.

La actriz argentina Marta Lubos murió a los 82 años, tras una trayectoria sólida en teatro, cine y televisión. Su trabajo dejó una huella importante en la serie Mujeres asesinas, producción que acercó su talento a nuevas generaciones y amplió su alcance más allá del circuito teatral.

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices (AAA) a través de sus redes sociales la mañana del viernes 27 de marzo. En el mensaje, la organización destacó su legado artístico y su lugar dentro de la comunidad actoral.

Con profundo pesar despedimos a nuestra afiliada, la actriz Marta Lubos, quien desarrolló una destacada y extensa trayectoria en teatro, cine y televisión, consolidándose como una intérprete de gran versatilidad

¿Quién fue Marta Lubos, actriz de “Mujeres asesinas”?

Marta Lubos fue una actriz argentina con una carrera de varias décadas, reconocida principalmente por su trabajo en el teatro. Su formación y desarrollo profesional estuvieron estrechamente ligados a los escenarios, donde construyó una presencia constante y respetada.

Aunque participó en distintas producciones, su nombre alcanzó mayor proyección internacional tras su aparición en Mujeres asesinas. La serie, basada en casos inspirados en hechos reales, retrata historias de mujeres llevadas a situaciones límite, lo que permitió que su trabajo conectara con audiencias fuera de Argentina.

Este proyecto televisivo representó un punto de encuentro entre su experiencia escénica y un formato audiovisual de amplio alcance. Gracias a ello, nuevas generaciones pudieron acercarse a su trayectoria.

Dentro del ámbito cultural argentino, Lubos fue considerada una figura relevante por su constancia y compromiso con el arte. Su carrera se caracterizó por una participación activa en el teatro, espacio donde consolidó su identidad artística.

Esto se sabe sobre su fallecimiento

El fallecimiento de Marta Lubos también fue dado a conocer por sus familiares mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de Facebook. En el mensaje, sus hijos compartieron palabras de despedida y detalles sobre el último adiós a la actriz.

Sus hijos, Joaquín y Laura, invitamos a toda su gente querida a despedirla. Ella se fue amada, agradecida, llena de luz y en paz. Agradecemos no enviar ofrendas florales”, señalaron.

Muere a los 82 años Marta Lubos, actriz de Mujeres asesinas Facebook

A través de redes sociales, Joaquín Segade y Laura Segade informaron que la despedida de la actriz se llevará a cabo el viernes 27 de marzo.

¿De qué murió Marta Lubos?

Hasta el momento, no se han dado a conocer de manera oficial las causas de la muerte de Marta Lubos. La noticia generó reacciones inmediatas dentro del ámbito artístico, donde colegas, instituciones y organizaciones culturales expresaron su pesar.

Aunque su presencia en televisión y cine permitió ampliar su alcance, su mayor aporte se encuentra en el teatro. En ese espacio desarrolló una carrera marcada por la disciplina, la sensibilidad interpretativa y el compromiso con cada proyecto.

Muere a los 82 años Marta Lubos, actriz de Mujeres asesinas Facebook

La carrera de Marta Lubos forma parte de una generación de intérpretes que consolidaron el teatro como un espacio fundamental de expresión artística en Argentina. Su trabajo contribuyó a fortalecer la escena local y a proyectarla hacia otros públicos.

Su participación en producciones televisivas como Mujeres asesinas permitió tender un puente entre el teatro y la pantalla, lo que amplió la visibilidad de su trayectoria.

El reconocimiento a su labor no solo provino del público, sino también de instituciones y colegas que valoraron su constancia a lo largo de los años. Su nombre permanece ligado a una etapa significativa del desarrollo cultural argentino.