Todo sobre El alma al aire, el musical con las canciones de Alejandro Sanz

La música de Alejandro Sanz está lista para dar un salto inesperado y emocionante: llegar al teatro en forma de un gran espectáculo. El alma al aire, uno de sus discos más icónicos, ahora inspira un musical que promete convertirse en uno de los estrenos más importantes del año en España.

¿Cuándo se estrena el musical de Alejandro Sanz?

El próximo 1 de octubre, el Teatro Coliseum abrirá sus puertas para el estreno mundial de El alma al aire, una superproducción que toma como base las canciones más emblemáticas de Alejandro Sanz.

El alma al aire llegará al Teatro Coliseum de Madrid este 1 de octubre. IG alejandrosanz

El propio artista ha compartido su entusiasmo por este proyecto, en el que ha estado involucrado durante varios años de forma discreta. Según confesó, se trata de una propuesta que lo tiene profundamente emocionado, ya que verá sus canciones transformadas en una historia completamente nueva sobre el escenario.

Para el cantante, este musical representa algo más que un homenaje a su carrera. Es la oportunidad de ver cómo su música cobra una nueva vida en un formato completamente distinto. Sanz reconoció que, aunque ha intentado aportar su visión, ha preferido confiar en el equipo creativo, consciente de la complejidad que implica llevar canciones al lenguaje teatral.

Es una obra para disfrutarla una y mil veces”, ha adelantado, dejando claro que el resultado final promete ser una experiencia única.

No será un biopic, sino una historia completamente original. Archivo

¿"El Alma al Aire" es un musical sobre la vida de Alejandro Sanz?

La producción está a cargo de Stage Entertainment, responsables de éxitos como El Rey León o Aladdín, lo que eleva las expectativas sobre la calidad del montaje. A diferencia de otros musicales basados en artistas, El alma al aire no contará la vida de Alejandro Sanz. En cambio, presenta una historia original ambientada en un pintoresco pueblo pesquero.

La trama sigue a Ale, un joven músico talentoso cuya vida cambia con la llegada de Alma, una mujer procedente de la ciudad que transforma el equilibrio de la comunidad. A través de este encuentro, el musical explora temas como el amor, las raíces, la identidad y la importancia de la música en la vida cotidiana.

La producción lleva más de cuatro años en desarrollo. IG alejandrosanz

El libreto, escrito por el dramaturgo Álvaro Tato, busca que cada canción se sienta orgánica dentro de la historia. La idea es que los personajes “descubran” las letras en tiempo real, haciendo que el público experimente los temas como si fuera la primera vez.

¿Qué canciones incluye el musical "El Alma al Aire"?

Uno de los grandes atractivos del musical será, sin duda, su repertorio. Canciones como Corazón partío, Amiga mía, No es lo mismo, ¿Y si fuera ella? y Cai formarán parte de la narrativa.

Lejos de ser una simple sucesión de éxitos, estas piezas estarán integradas en la trama, acompañando el desarrollo emocional de los personajes. Este enfoque ha sido uno de los aspectos que más ha sorprendido al propio Sanz, quien reconoció que el lenguaje del teatro musical tiene reglas muy distintas a las de la música pop.

Alejandro Sanz ha seguido de cerca el proceso creativo. IG alejandrosanz

¿Quién es el elenco del musical "El Alma al Aire"?

El musical contará con un elenco destacado encabezado por Pepe Nufrio, quien dará vida a Ale, y Amanda Digón, en el papel de Ella. Junto a ellos, participan talentos como Lydia Fairén, Inma “La Carbonera”, Natán Segado y Hugo Ruiz, entre otros.

La dirección está a cargo de Jonathan Kent, mientras que la coreografía corre por cuenta de Lynne Page. La supervisión musical, clave en una obra de este tipo, está liderada por Nick Skilbeck, quien ha trabajado en producciones internacionales de gran éxito.

Este equipo creativo ha trabajado durante cuatro años para dar forma a una propuesta que busca posicionarse al nivel de grandes producciones de Broadway o el West End.

Para los fans de Alejandro Sanz y los amantes del teatro, el estreno de esta obra se perfila como una cita imperdible. Una historia inédita, canciones inolvidables y una producción de alto nivel se unen para dar vida a un proyecto que, sin duda, dará mucho de qué hablar.