La supuesta muerte de Espinoza Paz: ‘fue encontrado sin vida en su mansión’

La supuesta muerte del cantante de música regional mexicana, Espinoza Paz, ha generado una ola de preocupación y angustia durante las últimas horas.

Todo se originó por un video de TikTok que se viralizó en donde se informa sobre la muerte del cantante sinaloense Espinoza Paz, con detalles sobre cómo fue encontrado supuestamente su cuerpo al interior de su mansión.

¿Murió Espinoza Paz?

Espinoza Paz durante su participación en el concierto masivo organizado por grupo Radiopólis “La Santa Fiesta”, en el Foro Sol. Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira

En el clip se afirma que el cantante había sido encontrado sin vida en una supuesta residencia en Sinaloa, acompañado de una narrativa que insinuaba misterios, lujos y posibles escándalos.

Incluso, en el video se escucha la supuesta voz de una conductora de televisión dando la noticia, lo que hizo que muchos usuarios creyeran que se trataba de información verificada.

Lamentamos profundamente el triste fallecimiento de nuestro querido amigo, Espinoza Paz. De todo corazón mandamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz", se escucha en el audio.

Además, detallaba que el cantante perdió la vida a los 44 años de edad y las autoridades estaban investigando las causas de su repentino fallecimiento.

El querido cantante Espinoza Paz, ícono de la banda y el regional mexicano, ha dejado este mundo de manera repentina y misteriosa. Fuentes cercanas confirman que el artista fue encontrado sin vida en su lujosa mansión en Sinaloa. Las autoridades se niegan a revelar las causas de su muerte", se escucha.

Sin embargo, todo se trató de una noticia falsa por la difusión del video creado con inteligencia artificial.

Hasta el momento, Espinoza Paz no ha dado una postura oficial sobre el video de su supuesta muerte, pero registró actividad en su cuenta en Instagram hace unas horas, por lo que sus fans pidieron no caer en este tipo de publicaciones.

Activo en su carrera musical

Espinoza Paz en el Auditorio Nacional con su gira “La Joya de Angostura”, promocionando su más reciente producción “Moreno Natural”. Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira

Espinoza Paz, cuyo nombre real es Isidro Chávez Espinoza, es un cantautor mexicano muy reconocido dentro del regional mexicano, especialmente en los géneros de banda, norteño y música romántica. Nació el 29 de octubre de 1981 en Angostura, Sinaloa.

Se hizo famoso por su estilo sencillo pero muy emocional al escribir canciones, muchas de ellas sobre el amor, el desamor y las experiencias personales. Antes de convertirse en estrella, vivió una etapa difícil: trabajó en oficios humildes y llegó a cruzar a Estados Unidos en busca de oportunidades, lo que influye en el tono honesto de sus letras.

Como compositor, ha sido clave para el éxito de muchos artistas del regional mexicano. Ha escrito canciones para figuras como Jenni Rivera, La Arrolladora Banda El Limón y Valentín Elizalde, lo que le dio gran prestigio dentro de la industria.

Entre sus canciones más populares están temas como “El próximo viernes”, “Lo intentamos” y “Un hombre normal”. Su estilo se caracteriza por letras directas, fáciles de entender y muy conectadas con el público.

Lejos de cualquier tragedia, el intérprete continúa activo en su carrera musical. Recientemente lanzó el sencillo “No soy vegano”, el cual forma parte de su nueva etapa artística.

Con casi 8 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales, el cantante sigue siendo uno de los referentes del regional mexicano.

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