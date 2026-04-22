Así suena el emotivo homenaje de Ángela Aguilar a su abuelo

Con un disco cargado de nostalgia y tradición, Ángela Aguilar reapareció en redes sociales para anunciar un nuevo proyecto musical dedicado a su abuelo, el icónico Antonio Aguilar.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió un fragmento del tema acompañado de los hashtags #ChinaDeLosOjosNegros y #QueVivaAntonioAguilar, dejando claro que se trata de un homenaje lleno de cariño y orgullo familiar.

El disco ya está disponible en plataformas digitales, y uno de los temas que más ha llamado la atención es precisamente esta nueva versión de una canción que inmortalizó su abuelo.

Fans reaccionan: nostalgia y emoción por el homenaje

La publicación no tardó en generar revuelo entre sus seguidores. Hasta el momento, suma miles de reacciones y comentarios donde predominan la emoción y la nostalgia.

Muchos fans celebran que Ángela retome este clásico y lo acerque a nuevas generaciones, recordando el legado de Antonio Aguilar, quien grabó más de 160 álbumes y se convirtió en una figura clave de la música ranchera.

¿Dónde escuchar “China de los Ojos Negros”?

El lanzamiento también fue difundido en las redes de Pepe Aguilar Presenta, donde previamente ya se había adelantado un fragmento con la voz original de Antonio Aguilar.

Si quieres escuchar la canción completa, puedes hacerlo a través de plataformas digitales y en YouTube, accediendo desde los enlaces disponibles en sus redes sociales.

“China de los Ojos Negros”: un clásico que revive

“China de los Ojos Negros” es una de las canciones más representativas del género ranchero, interpretada por Antonio Aguilar durante la época dorada de su carrera, entre las décadas de 1960 y 1980.

El tema habla del amor y la despedida hacia una mujer, una narrativa profundamente emocional que ha conectado con generaciones. La composición se atribuye a Fernando Fernández.

Hoy, esta nueva versión no solo revive el tema, sino que también refuerza el legado musical de la familia Aguilar, manteniendo viva una de las voces más importantes de la música mexicana.