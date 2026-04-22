Con el próximo estreno de la película biográfica de Michael Jackson, el interés por su enigmática historia ha vuelto a encenderse. Una de las dudas más frecuentes entre los fans es: ¿quiénes son realmente sus hermanos y cuántos eran en total?

Aunque la memoria colectiva suele limitarse a los cinco integrantes de The Jackson 5 o a la exitosa carrera de Janet Jackson, la realidad de la dinastía es mucho más compleja. Joseph y Katherine Jackson, quienes unieron sus vidas en 1947, tuvieron 10 hijos en total, incluyendo a un gemelo que falleció poco después de nacer. Además, la historia familiar suma a Joh'Vonnie Jackson, hija que el patriarca tuvo fuera del matrimonio en 1974.

El "Rey del Pop" no solo revolucionó la música; fue parte de una de las familias más influyentes y, a la vez, polémicas del entretenimiento. Cada uno de sus hermanos fue clave en sus inicios, pero con el tiempo, cada uno trazó su propio destino entre el éxito mundial y complejos desafíos personales.

Hermanos de Michael Jackson: quiénes son y cuántos eran en total Grosby

Quiénes son los hermanos de Michael Jackson

Rebbie Jackson, la hermana mayor que apostó por su propio camino

Maureen Reillette “Rebbie” Jackson, nacida en 1950, es la hermana mayor de la familia. De acuerdo con Hello!, inició su carrera musical en los años 70, presentándose junto a sus hermanos en Las Vegas, y posteriormente lanzó su propio proyecto como solista en los 80, destacando con el tema Centipede.

A diferencia de otros integrantes de la familia, Rebbie ha mantenido un perfil bajo en los últimos años, aunque recientemente reapareció acompañando a su hijo Austin en una presentación musical. Su vida personal también ha sido estable: estuvo casada con Nathaniel Brown hasta la muerte de él en 2013.

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Jackie Jackson, el fundador de The Jackson 5

Sigmund Esco “Jackie” Jackson, nacido en 1951, fue uno de los miembros fundadores de The Jackson 5. De acuerdo con medios especializados en entretenimiento, fue uno de los vocalistas principales del grupo y posteriormente desarrolló su carrera como solista y productor.

Hoy continúa activo en la música junto a sus hermanos bajo el nombre de The Jacksons, además de trabajar en su sello discográfico. En su vida personal, Jackie ha tenido tres matrimonios y cuatro hijos.

Jackie Jackson, Prince Jackson and Marlon Jackson attend a premiere for the film "Michael" in Los Angeles, California, U.S., April 20, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni REUTERS

Tito Jackson, el guitarrista que mantuvo viva la música familiar

Toriano Adaryll “Tito” Jackson, nacido en 1953, fue el guitarrista de The Jackson 5 y una pieza clave en la formación del grupo. De acuerdo con Hello!, su padre Joe fue quien impulsó su talento musical desde joven.

Tito también tuvo una carrera como solista y continuó presentándose con sus hermanos hasta su fallecimiento en septiembre de 2024 a los 70 años. Su vida estuvo marcada por momentos difíciles, como la trágica muerte de su exesposa en los años 90.

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Jermaine Jackson, el hermano que tomó un camino distinto

Jermaine Jackson, nacido en 1954, fue otro de los pilares del grupo original. Sin embargo, decidió separarse cuando sus hermanos dejaron Motown, apostando por su carrera como solista.

Ha tenido una trayectoria musical propia, además de participar en programas de televisión. En años recientes, anunció su intención de crear un museo dedicado al legado de su familia. Es padre de siete hijos y ha tenido varias relaciones a lo largo de su vida.

Jermaine Jackson and Maday Velazquez attend a premiere for the film "Michael" in Los Angeles, California, U.S., April 20, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni REUTERS

La Toya Jackson, entre la música, la polémica y la televisión

La Toya Jackson, nacida en 1956, también siguió una carrera musical con varios álbumes, aunque con el tiempo se inclinó hacia la televisión y los reality shows.

De acuerdo con medios especializados en entretenimiento, su vida personal estuvo marcada por una relación abusiva y por conflictos familiares, especialmente relacionados con su padre. Con el paso del tiempo, logró reconstruir su vida y mantenerse vigente en el entretenimiento.

La Toya Jackson attends a premiere for the film "Michael" in Los Angeles, California, U.S., April 20, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni REUTERS

Marlon Jackson, del escenario a la filantropía

Marlon Jackson, nacido en 1957, fue integrante de The Jackson 5 y uno de los más cercanos a Michael. Aunque también tuvo proyectos musicales como solista, su vida tomó otros rumbos.

De acuerdo con medios especializados, se ha enfocado en el sector empresarial y en iniciativas sociales, como la Fundación Study Peace, que promueve la paz en distintas comunidades. Sigue participando ocasionalmente en presentaciones con sus hermanos.

Jackie Jackson, Prince Jackson and Marlon Jackson attend a premiere for the film "Michael" in Los Angeles, California, U.S., April 20, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni REUTERS

Brandon Jackson, el gemelo que marcó a la familia

Brandon Jackson fue el hermano gemelo de Marlon, pero falleció pocas horas después de nacer en 1957 debido a complicaciones respiratorias.

De acuerdo con medios especializados en entretenimiento, su pérdida dejó una huella profunda en la familia. Años después, Marlon lo recordó durante el funeral de Michael con un emotivo mensaje.

Michael Jackson

Michael Jackson, nacido en 1958, fue el octavo hijo de la familia y quien llevó el apellido Jackson a lo más alto. Desde su infancia con The Jackson 5 hasta su carrera como solista, su impacto fue global.

Su álbum Thriller sigue siendo el más vendido de la historia, y su legado continúa creciendo incluso después de su muerte en 2009. Le sobreviven tres hijos: Prince, Paris y Bigi.

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Randy Jackson, el hermano que llegó después al grupo

Steven Randall “Randy” Jackson, nacido en 1961, no formó parte de la primera etapa de The Jackson 5 por su edad, pero más tarde se integró a The Jacksons cuando Jermaine dejó la agrupación.

Su carrera se ha enfocado más en el lado empresarial de la música. También ha sido socio en proyectos discográficos junto a su hermana Janet, aunque su vida personal ha estado rodeada de controversias.

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Janet Jackson, la estrella que construyó su propio legado

Janet Jackson, nacida en 1966, es la menor de los hermanos y una de las figuras más importantes del pop mundial. De acuerdo con medios especializados en entretenimiento, ha vendido más de 100 millones de discos y es considerada una de las artistas más influyentes de su generación.

Su carrera ha estado llena de éxitos, pero también de momentos polémicos, como el incidente en el Super Bowl de 2004. Aun así, su impacto en la música y la cultura pop sigue vigente.

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¿Cuántos hermanos tenía Michael Jackson en realidad?

En total, el núcleo Jackson estuvo integrado por nueve hermanos, sumando a Brandon, el gemelo de Marlon que falleció al nacer. A esta numerosa lista se añade Joh’Vonnie Jackson, la media hermana que, según declaraciones internacionales, se mantuvo al margen del círculo íntimo de la familia.

Ahora que el legado del "Rey del Pop" regresa a la pantalla grande con su nueva biopic, entender el mapa de sus hermanos es fundamental para descifrar el entorno de presión, talento y ambición en el que creció Michael.

La dinastía Jackson es mucho más que música: es un relato de supervivencia y gloria que, décadas después, sigue siendo la historia más fascinante y vigente de la cultura pop.