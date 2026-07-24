Alexandra Saint Mleux presume su baby bump en el GP de Hungría junto a Charles Leclerc

El Gran Premio de Hungría arrancó con la emoción habitual de la Fórmula 1, pero esta vez no solo fueron los pilotos los que acapararon la conversación. Alexandra Saint Mleux, esposa de Charles Leclerc, se convirtió en una de las protagonistas del fin de semana al aparecer por primera vez con un look que dejó ver su creciente baby bump.

Alexandra Saint Mleux está embarazada

Las fotografías no tardaron en viralizarse. Apenas comenzaron a circular las imágenes del paseo de la pareja por el Hungaroring, cientos de usuarios comentaron que Alexandra parecía mostrar por primera vez su pancita de forma natural.

Las imágenes de Alexandra y Charles Leclerc en el paddock desataron rumores sobre la llegada de su primer hijo. AFP

Aunque las especulaciones sobre un posible embarazo no son nuevas. Desde mayo, varios seguidores comenzaron a notar cambios en las apariciones públicas de Alexandra, quien optó por prendas de silueta más relajada durante distintos Grandes Premios.

Al mismo tiempo, algunos usuarios detectaron que interactuaba en redes sociales con publicaciones relacionadas con maternidad, decoración de habitaciones infantiles y artículos para bebés.

Semanas después, unas fotografías tomadas durante unas vacaciones de la pareja en Saint-Tropez alimentaron todavía más las teorías. Ahora, con su aparición en Hungría, muchos consideran que las imágenes confirman lo que desde hace meses era solo un rumor.

‘Baby Leclerc’ en camino

El término ‘Baby Leclerc’ rápidamente comenzó a aparecer entre los comentarios de los seguidores de Ferrari y de la Fórmula 1, quienes celebraron que el piloto monegasco esté próximo a convertirse en padre.

La pareja aún no confirma públicamente un embarazo, pero las fotografías de Alexandra en Hungría alimentaron las especulaciones. AFP

Aunque ninguno de los dos ha realizado un anuncio oficial, muchos consideran que esta es la señal más evidente hasta ahora.

El estilo de Alexandra Saint Mleux embarazada

Desde que comenzó su relación con Charles Leclerc, Alexandra Saint Mleux se ha consolidado como una de las mujeres con mayor influencia en el paddock de la Fórmula 1. Carrera tras carrera, la creadora de contenido ha llamado la atención por su estilo sofisticado, relajado y perfectamente alineado con las tendencias de lujo.

Alexandra Saint Mleux presumió un elegante look de verano que resaltó sutilmente su creciente pancita. AFP

Para su llegada al circuito de Budapest eligió un conjunto de inspiración veraniega que rápidamente se convirtió en uno de los más comentados del fin de semana.

Alexandra apostó por un vestido largo de silueta fluida confeccionado en seda con el estampado "Orchidee y Soleil" de Pucci, una de las firmas italianas más representativas del verano. La combinación de tonos azul cielo y blanco aportó frescura y movimiento al diseño, mientras que el corte permitía apreciar sutilmente el contorno de su abdomen.

Lejos de ocultar su figura con prendas demasiado amplias, el vestido acompañaba con naturalidad esta nueva etapa, manteniendo la elegancia que caracteriza a la influencer francesa.

Completó el estilismo con sandalias blancas de tiras, unas gafas de sol de inspiración noventera y un exclusivo bolso Kelly Picnic de Hermès, elaborado en rafia con detalles de piel blanca y herrajes plateados, uno de los accesorios más codiciados de la firma francesa.

Mientras Alexandra acaparaba miradas fuera de la pista, Charles Leclerc comenzó el Gran Premio de Hungría concentrado en su desempeño con Ferrari. Reuters / IG alexandramalenaleclerc

Con el cabello suelto y peinado con suaves ondas, Alexandra recorrió el paddock acompañada por Charles Leclerc y por Leo, la mascota de la pareja, que nuevamente conquistó a los aficionados.

Con esta noticia, Charles Leclerc arrancó con fuerza las actividades en el Hungaroring al marcar el mejor tiempo durante la primera sesión de prácticas libres, confirmando que también será uno de los protagonistas dentro de la pista.