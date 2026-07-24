¿Qué le ocurre a la secretaria Kim?: dónde ver gratis el K-drama que conquista a México
¿Qué le ocurre a la secretaria Kim? es un drama coreano que vale la pena descubrir. Está disponible en televisión abierta, es decir, es gratis ver este clásico.
¿Qué le ocurre a la secretaria Kim? es un K-drama que está conquistando al mundo y a México, especialmente porque está disponible en televisión abierta, es decir, es completamente gratis ver este clásico instantáneo del género de comedia romántica.
Este éxito en la televisión surcoreana, estrenado originalmente en 2018, continúa siendo uno de los más buscados gracias a su historia que combina humor y romance. Actualmente, sigue siendo considerada una de las producciones más recomendadas para quienes comienzan a descubrir el universo de los K-dramas.
¿Qué le ocurre a la secretaria Kim?, un K-drama obligado
¿Qué le ocurre a la secretaria Kim? es un drama coreano que vale la pena descubrir. La historia gira en torno a Kim Mi-so, una secretaria inteligente, organizada y completamente dedicada a su trabajo, quien después de nueve años al lado de su exigente jefe toma una decisión que cambiará la vida de ambos: renunciar para comenzar a vivir por sí misma.
Su jefe, Lee Young-joon, es el vicepresidente de una importante empresa. Es exitoso, brillante y atractivo, pero también increíblemente egocéntrico y está convencido de que nadie puede resistirse a sus encantos. Cuando Mi-so le anuncia que dejará su puesto, él queda completamente desconcertado y hace todo lo posible para convencerla de quedarse, creyendo incluso que ella está enamorada de él. Lo que sigue es una divertida batalla de personalidades que poco a poco se transforma en una historia de amor.
No obstante, a serie va mucho más allá de la comedia romántica. Conforme avanza la trama, ambos protagonistas descubren heridas del pasado que los han acompañado desde la infancia y que terminarán por unir sus destinos de una manera inesperada. Entre risas, momentos conmovedores y revelaciones sorprendentes, los personajes aprenden a enfrentar sus miedos, sanar viejas cicatrices y abrir su corazón.
En cada uno de los episodios, el drama logra conquistar por su equilibrio entre romance, humor y emoción. La química entre Park Seo-joon y Park Min-young hace que cada escena resulte entrañable, mientras que la historia demuestra que el amor también puede surgir cuando dos personas aprenden a conocerse de verdad.
¿Dónde ver gratis el drama coreano?
Esta serie coreana consta de una temporada de 16 episodios, cada uno con una duración de 60 y 70 minutos.
Los episodios gratis pueden verse en televisión abierta en México. El drama llegó a Canal 5 el pasado 12 de mayo del 2026 y los capítulos se transmiten en punto de las 8:30 pm.
Si no se pudo ver algún capítulo en vivo, se puede ver después a través de su sitio oficial del mismo canal.
En tanto, también es posible ver el K-drama en opciones de pago, a través de:
- Rakuten Viki: plataforma que ofrece la serie completa gratis con subtítulos en español.
- Netflix: dependiendo la región, la serie está completa bajo el título de What's Wrong with Secretary Kim?
¿Quién es quién en la serie?
- Kim Mi-so (Park Min-young): Es la protagonista de la historia. Se desempeña como la secretaria del vicepresidente Lee Young-joon desde hace nueve años. Es inteligente, responsable, paciente y muy eficiente, pero decide renunciar para comenzar a vivir sus propios sueños después de dedicar gran parte de su vida al trabajo.
- Lee Young-joon (Park Seo-joon): Vicepresidente de una importante empresa. Es brillante, exitoso y reconocido por su capacidad para los negocios, aunque también es extremadamente narcisista y seguro de que es el hombre perfecto. La renuncia de Mi-so cambia por completo su vida y lo lleva a descubrir sentimientos que nunca había experimentado.
- Lee Sung-yeon (Lee Tae-hwan): Es el hermano mayor de Young-joon y un famoso escritor. Tiene una personalidad tranquila, sensible y amable. Su regreso a Corea reaviva recuerdos del pasado y provoca un triángulo amoroso que complica la relación entre los protagonistas.
- Park Yoo-sik (Kang Ki-young): Presidente de la empresa y mejor amigo de Young-joon. Es divertido, extrovertido y suele aconsejar al protagonista, aunque muchas veces termina involucrado en situaciones cómicas.
- Bong Se-ra (Hwang Bo-ra): Secretaria de Park Yoo-sik. Es alegre, impulsiva y muy expresiva, aportando gran parte del humor de la serie gracias a su peculiar personalidad.
- Kim Ji-ah (Pyo Ye-jin): Secretaria de otro ejecutivo de la compañía y amiga de Mi-so. Es amable y trabajadora, además de convertirse en una de las personas que más apoya a la protagonista en los momentos importantes.
- Go Gwi-nam (Hwang Chan-sung): Empleado de la empresa conocido por su atractivo físico y por despertar el interés de varias compañeras. A lo largo de la historia también vive su propio romance.
- Yang Cheol (Kang Hong-seok): Jefe del equipo de gestión. Aunque suele mostrarse serio y exigente, protagoniza varias escenas divertidas junto al resto de los empleados.
- Kim Pil-nam (Kim Hye-ok): Madre de Kim Mi-so. Es una figura importante en la vida de la protagonista y aparece en varios momentos que ayudan a comprender su historia familiar.
- Kim Mal-hee (Baek Eun-hye): Hermana mayor de Kim Mi-so. Tiene una personalidad fuerte y protectora, y mantiene una relación cercana con su familia.
- Kim Mi-so (niña) y Lee Young-joon (niño): Las versiones infantiles de los protagonistas tienen un papel fundamental en la trama, ya que sus recuerdos revelan un acontecimiento del pasado que explica el profundo vínculo entre ambos y es clave para el desenlace de la historia.