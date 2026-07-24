¿Qué le ocurre a la secretaria Kim?: dónde ver gratis el K-drama que conquista a México

¿Qué le ocurre a la secretaria Kim? es un K-drama que está conquistando al mundo y a México, especialmente porque está disponible en televisión abierta, es decir, es completamente gratis ver este clásico instantáneo del género de comedia romántica.

Este éxito en la televisión surcoreana, estrenado originalmente en 2018, continúa siendo uno de los más buscados gracias a su historia que combina humor y romance. Actualmente, sigue siendo considerada una de las producciones más recomendadas para quienes comienzan a descubrir el universo de los K-dramas.

¿Qué le ocurre a la secretaria Kim?, un K-drama obligado

¿Qué le ocurre a la secretaria Kim?, éxito coreano. Especial

¿Qué le ocurre a la secretaria Kim? es un drama coreano que vale la pena descubrir. La historia gira en torno a Kim Mi-so, una secretaria inteligente, organizada y completamente dedicada a su trabajo, quien después de nueve años al lado de su exigente jefe toma una decisión que cambiará la vida de ambos: renunciar para comenzar a vivir por sí misma.

Su jefe, Lee Young-joon, es el vicepresidente de una importante empresa. Es exitoso, brillante y atractivo, pero también increíblemente egocéntrico y está convencido de que nadie puede resistirse a sus encantos. Cuando Mi-so le anuncia que dejará su puesto, él queda completamente desconcertado y hace todo lo posible para convencerla de quedarse, creyendo incluso que ella está enamorada de él. Lo que sigue es una divertida batalla de personalidades que poco a poco se transforma en una historia de amor.

No obstante, a serie va mucho más allá de la comedia romántica. Conforme avanza la trama, ambos protagonistas descubren heridas del pasado que los han acompañado desde la infancia y que terminarán por unir sus destinos de una manera inesperada. Entre risas, momentos conmovedores y revelaciones sorprendentes, los personajes aprenden a enfrentar sus miedos, sanar viejas cicatrices y abrir su corazón.

En cada uno de los episodios, el drama logra conquistar por su equilibrio entre romance, humor y emoción. La química entre Park Seo-joon y Park Min-young hace que cada escena resulte entrañable, mientras que la historia demuestra que el amor también puede surgir cuando dos personas aprenden a conocerse de verdad.

¿Dónde ver gratis el drama coreano?

¿Qué le ocurre a la secretaria Kim?, éxito coreano. Especial

Esta serie coreana consta de una temporada de 16 episodios, cada uno con una duración de 60 y 70 minutos.

Los episodios gratis pueden verse en televisión abierta en México. El drama llegó a Canal 5 el pasado 12 de mayo del 2026 y los capítulos se transmiten en punto de las 8:30 pm.

Si no se pudo ver algún capítulo en vivo, se puede ver después a través de su sitio oficial del mismo canal.

En tanto, también es posible ver el K-drama en opciones de pago, a través de:

Rakuten Viki: plataforma que ofrece la serie completa gratis con subtítulos en español. Netflix: dependiendo la región, la serie está completa bajo el título de What's Wrong with Secretary Kim?

¿Quién es quién en la serie?

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