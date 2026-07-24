“Mi amor bonito”: Andrea Legarreta festeja a su novio con inéditas fotografías

Andrea Legarreta volvió a demostrar que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida sentimental. La conductora de Hoy aprovechó una fecha muy especial para dedicar un emotivo mensaje de cumpleaños a su pareja, Luis Carlos Origel, acompañado de una serie de fotografías inéditas que rápidamente enternecieron a sus seguidores y confirmaron lo sólida que luce su relación.

Andrea Legarreta interrumpe Hoy para enviarle mensaje a su novio

Aunque la presentadora suele mantener ciertos aspectos de su vida privada lejos del escrutinio público, esta vez decidió abrir una ventana a su historia de amor con una publicación cargada de cariño, agradecimiento y románticas postales que muestran algunos de los momentos que han compartido juntos.

Durante el programa Hoy, Andrea aprovechó la transmisión para felicitar públicamente a su pareja. IG andrealegarreta

La celebración comenzó desde muy temprano durante la transmisión en vivo del programa Hoy. Apenas iniciada la emisión, Andrea sorprendió a sus compañeros y al público al revelar que ese día no solo era una fecha importante para una integrante del equipo, sino también para el hombre que ocupa su corazón.

Felicidades doña Cuquita y también a mi novio que es su cumpleaños… felicidades", expresó sonriente mientras recibía las bromas de sus compañeros.

Luis Carlos Origel celebró 34 años rodeado del cariño de sus seres queridos y de un romántico mensaje de Andrea. IG andrealegarreta

El momento no pasó desapercibido. Arath de la Torre aprovechó la ocasión para bromear con el festejado, recordando que desde que inició su romance con Andrea han tenido menos tiempo para reunirse.

Desde que andas con Andrea no hemos ido a jugar pádel, vas a ver”, comentó entre risas, mientras Tania Rincón salió en defensa de Luis Carlos y respondió: “Está muy ocupado, déjalo”.

La conductora únicamente sonrió y continuó con el programa, pero horas después decidió expresar todo lo que siente a través de sus redes sociales.

Andrea Legarreta dedica un romántico mensaje de cumpleaños a Luis Carlos Origel

Sin embargo, el homenaje más especial llegó horas después a través de Instagram. Andrea compartió una extensa felicitación a Luis Carlos, donde dejó ver la profunda admiración y cariño que siente por él. En el mensaje destacó que su pareja es una de las personas más especiales que ha conocido y agradeció la oportunidad que la vida les dio para encontrarse.

La presentadora definió a su novio como "mi amor bonito" y agradeció haberlo encontrado en esta etapa de su vida. IG andrealegarreta

FELIZ CUMPLEAÑOS hermoso! Qué alegría tan grande me da celebrar tu vida, tus instantes y tu maravillosa existencia, amor!! Eres sin duda, uno de los seres más especiales, valiosos y maravillosos que he conocido… Mereces todo lo bonito, todo lo que sueñas y más…”

La conductora aseguró que celebrar un año más de vida de su novio representa una enorme alegría y expresó su deseo de que todos sus proyectos, sueños y metas continúen cumpliéndose. Además, confesó que considera a Luis Carlos uno de los regalos más inesperados y hermosos que le ha dado la vida.

Tu amor, tu dulzura y cómo llenas de luz mis días… Eres mi hermoso regalo de la vida… Una de mis más hermosas sorpresas… Mi amor bonito…”

Entre las frases que más llamaron la atención de sus seguidores destacó cuando lo describió como "mi amor bonito", una expresión que rápidamente comenzó a viralizarse entre sus fanáticos.

En su publicación también aseguró que desea acompañarlo en cada etapa de su vida y agradeció la tranquilidad, la dulzura y la felicidad que él ha llevado a sus días. Las imágenes que acompañaron el mensaje también captaron la atención del público.

La publicación de Andrea provocó cientos de reacciones y felicitaciones por parte de sus seguidores. IG andrealegarreta

Andrea compartió fotografías inéditas donde ambos aparecen disfrutando de viajes, reuniones, momentos cotidianos y románticos instantes lejos de los reflectores, dejando ver la complicidad que existe entre ellos.

La historia de amor entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel

La pareja oficializó públicamente su romance a inicios de 2026, aunque ambos habían mantenido una estrecha amistad durante varios años. Desde entonces, han procurado compartir únicamente algunos momentos especiales de su relación, privilegiando la discreción frente a la constante atención mediática.

Su historia también ha dado de qué hablar debido a la diferencia de edad entre ambos. Mientras Andrea celebró recientemente sus 55 años, Luis Carlos acaba de cumplir 34. Sin embargo, ninguno de los dos ha permitido que ese tema influya en su relación y han respondido con naturalidad a los comentarios.

Andrea dejó claro que vive una etapa de plenitud y felicidad junto a Luis Carlos Origel. IG andrealegarreta

En distintas ocasiones, la conductora ha dejado claro que vive una etapa de plenitud después de su separación de Erik Rubín, con quien mantiene una relación cordial por el bienestar de sus hijas. Ahora asegura sentirse agradecida por haber encontrado nuevamente el amor.

Los seguidores de Andrea no tardaron en llenar la publicación de mensajes positivos, felicitaciones y buenos deseos para la pareja. Muchos destacaron que la presentadora luce feliz, tranquila y plenamente enamorada.