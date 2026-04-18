Andrea Legarreta y Erik Rubín reaparecieron en un evento relacionado con su hija Mía Rubín, aunque esta vez no lo hicieron como pareja, sino acompañados de sus respectivas relaciones sentimentales.

La escena llamó la atención por tratarse de la primera ocasión en la que ambos coinciden públicamente con sus nuevas parejas tras anunciar su separación en 2023.

El encuentro ocurrió durante la presentación del primer sencillo de su hija mayor, un momento importante en la carrera de la joven cantante que reunió a su familia en un mismo espacio. Lejos de cualquier tensión, la expareja mantuvo una actitud cordial y cercana, lo que sorprendió a asistentes y seguidores que han seguido de cerca su historia.

Andrea Legarreta y Erik Rubín reaparecen con sus nuevas parejas en evento de su hija Mía IG

Así fue el primer encuentro público tras la separación de Legarreta y Rubin

Durante el evento, Andrea Legarreta y Erik Rubín mostraron una convivencia respetuosa. La interacción entre ambos se desarrolló con naturalidad, en línea con el discurso que han sostenido desde su ruptura: una separación en buenos términos.

La conductora llegó acompañada de su actual pareja, Luis Carlos Origel, coach fitness y sobrino de Juan José “Pepillo” Origel. Por su parte, Erik Rubín asistió con Geraldine Zárate, empresaria gastronómica con quien ha sido visto en distintos eventos.

Ambas parejas intercambiaron saludos en un ambiente relajado. La escena destacó por la ausencia de incomodidad, sobre todo ante la expectativa mediática que rodeaba este primer encuentro público con sus nuevas relaciones.

En su encuentro con la prensa, Andrea Legarreta explicó cómo ha sido el proceso tras su separación:

Más allá de todo lo que se pueda decir o inventar, nuestra historia de pareja no terminó de una manera fuerte, ni pleitos, ni gritos, ni sombrerazos, ni insultos. A veces el tiempo, el trabajo o incluso los hijos generan distancia en la pareja.

La conductora también subrayó el eje que mantiene unida a la familia:

Es triste porque al final buscas un ‘para siempre’, pero nuestro para siempre son nuestras hijas.

Andrea Legarreta y Erik Rubín reaparecen con sus nuevas parejas en evento de su hija Mía IG

¿Quiénes son las nuevas parejas de Andrea Legarreta y Erik Rubín?

En esta nueva etapa, Andrea Legarreta mantiene una relación con Luis Carlos Origel, quien se desempeña como coach fitness y ha desarrollado su carrera en el ámbito del bienestar físico y entrenamiento personalizado.

Origel tiene poco más de 30 años y forma parte de una generación de profesionales enfocados en el estilo de vida saludable, con presencia activa en redes sociales y colaboraciones dentro del mundo del fitness.

Su entorno laboral se vincula con rutinas de entrenamiento, asesoría física y contenido digital relacionado con hábitos saludables.

Su relación con la conductora ha evolucionado de manera gradual. Antes de confirmarse públicamente, ambos ya compartían espacios en común, lo que facilitó la integración de Origel en el entorno cercano de Legarreta. Con el paso de los meses, su presencia en eventos familiares se ha vuelto más frecuente.

Andrea Legarreta y Erik Rubín reaparecen con sus nuevas parejas en evento de su hija Mía IG

Por su parte, Erik Rubín ha sido visto junto a Geraldine Zárate, empresaria vinculada al sector gastronómico. Zárate, quien también se encuentra en sus 30 años, desarrolla proyectos relacionados con la industria de alimentos y hospitalidad, un ámbito que ha ganado visibilidad en años recientes gracias al crecimiento del emprendimiento culinario en México.

Su actividad profesional se centra en la gestión de negocios y experiencias gastronómicas, lo que la mantiene en un entorno empresarial dinámico.

Aunque el cantante ha optado por mantener mayor discreción sobre su vida privada, la presencia de Zárate en distintos eventos públicos y familiares ha permitido conocer parte de esta relación.

Incluso, ha sido vista en convivencias donde también participa la familia de Rubín, lo que sugiere un proceso de integración similar al que ocurre en el caso de Andrea Legarreta.

Andrea Legarreta y Erik Rubín reaparecen con sus nuevas parejas en evento de su hija Mía IG

¿Cuál es la postura de la familia ante esta nueva etapa de relaciones sentimantales?

Tanto Andrea Legarreta como Erik Rubín han reiterado que su prioridad es el bienestar de sus hijas. A partir de esta premisa, han construido una dinámica basada en la comunicación y el respeto.

Mía Rubín, protagonista del evento, ha expresado públicamente su apoyo hacia las decisiones de sus padres. Su postura refleja un entorno familiar que ha logrado adaptarse a los cambios sin romper los vínculos.

La convivencia mostrada en este evento refuerza la idea de una familia que, pese a la transformación de la relación de pareja, mantiene cercanía en momentos importantes. La presencia de ambas partes en un mismo espacio responde a la intención de acompañar los logros de sus hijas.

Andrea Legarreta y Erik Rubín reaparecen con sus nuevas parejas en evento de su hija Mía IG

La aparición conjunta de Andrea Legarreta y Erik Rubín con sus nuevas parejas marca un momento relevante en la evolución de su dinámica familiar tras la separación. El encuentro evidenció una convivencia cordial y enfocada en el acompañamiento a su hija Mía en una etapa importante de su carrera.

Este episodio también refleja cómo figuras públicas gestionan cambios personales frente a la atención mediática, al tiempo que priorizan la estabilidad familiar. La escena se suma a una narrativa que ha destacado la comunicación y el respeto como elementos centrales en esta nueva etapa.