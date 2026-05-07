La inesperada reacción de Erik Rubín a las fotos de Andrea Legarreta con su novio

La nueva etapa sentimental de Andrea Legarreta sigue dando de qué hablar, especialmente después de que compartiera una serie de fotografías junto a su actual pareja, Luis Carlos Origel. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción de su exesposo, Erik Rubín.

Andrea Legarreta presume románticas fotografías con su novio

A través de su cuenta de Instagram, la conductora del programa Hoy publicó una serie de fotografías espontáneas en las que aparece junto a su novio. Ambos coincidieron en el foro con atuendos similares, lo que los llevó a improvisar una divertida sesión de fotos que rápidamente se volvió viral.

Como cuando sin ponerse de acuerdo se visten igual y aprovechan para hacer sesión de fotos… Somos cursis y qué”, escribió Andrea.

La conductora celebró la complicidad que tiene con su novio en redes sociales. IG andrealegarreta

En las imágenes, se les ve sonrientes, cercanos y visiblemente enamorados. La publicación estuvo acompañada con emojis de corazones y frases que reflejan el momento emocional que atraviesa, como “La vida es ahora” y “Todo lo que necesitas es amor”.

La respuesta de Luis Carlos no se hizo esperar. El presentador comentó con entusiasmo y cariño, dejando ver lo enamorado que está.

¡¿Y qué?! Jajajaj es que… eres lo máximo ¡hermosa!”, escribió.

El presentador dijo sentirse feliz de compartir su vida con Andrea. IG andrealegarreta

Quien, además, compartió la publicación en sus historias de Instagram y añadió el mensaje: “¡Es ahora y contigo!”. Su relación comenzó tras varios años de amistad.

¿Cuál fue la reacción de Erik Rubín por las fotos de Andrea Legarreta?

La reacción del público no se hizo esperar. Sus seguidores inundaron la publicación con mensajes positivos, destacando lo feliz y radiante que luce la conductora en esta nueva etapa. Pero entre todos los comentarios, hubo uno que sobresalió por su significado implícito: el “me gusta” de Erik Rubín.

Erik Rubín reaccionó a la publicación con un discreto “me gusta”. IG andrealegarreta

Aunque se trató de un gesto sencillo, muchos lo interpretaron como una muestra de madurez, respeto y apoyo hacia su exesposa. Lejos de cualquier polémica, la interacción dejó claro que la relación entre ambos continúa siendo cordial y cercana, algo que han demostrado en múltiples ocasiones.

¿Cómo es la relación actual de Andrea Legarreta y Erik Rubín?

Tras su separación, Legarreta y Rubín han mantenido una dinámica familiar sólida, priorizando el bienestar de sus hijas Mía y Nina. Recientemente, incluso celebraron juntos el cumpleaños número 21 de su primogénita y han sido vistos disfrutando de viajes familiares, lo que refuerza la idea de una relación basada en el respeto.

La expareja ha compartido momentos familiares importantes tras su separación. IG andrealegarreta

Por su parte, Luis Carlos Origel también ha dejado claro que esta dinámica no representa ningún conflicto para él. En distintas declaraciones, ha señalado que vive su relación con Andrea con tranquilidad, sin dejarse influenciar por opiniones externas.

Para él, lo importante es la conexión que ha construido con la conductora y la forma en que han decidido llevar su romance.

Estamos muy bien y muy contentos”, ha expresado, subrayando que cada pareja encuentra su propia manera de funcionar.

Luis Carlos Origel aseguró que vive la relación con tranquilidad. IG andrealegarreta

Además, ha hablado con admiración sobre Andrea, destacando no solo su faceta profesional, sino también su calidad humana. Su historia demuestra que las relaciones pueden adaptarse y otras transformarse sin romperse por completo.

En el caso de Andrea y Erik, el amor evolucionó hacia una amistad sólida, mientras que ella ahora se permite vivir una nueva etapa sentimental llena de ilusión.