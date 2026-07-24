“Dejemos de juzgar”: Jorge Losa y Lis Vega defienden a Aylín Mujica tras críticas por su duelo

Aylín Mujica encontró respaldo entre compañeros del medio artístico después de que su entrevista sobre la muerte de Mauro Menéndez dividiera opiniones en redes sociales.

Mientras algunos usuarios cuestionaron que la actriz hablara públicamente del proceso que vive desde el fallecimiento de su hijo, Jorge Losa y Lis Vega coincidieron en que nadie debería juzgar la forma en que una madre enfrenta una pérdida tan personal.

Las declaraciones de ambos llegaron días después de que la actriz compartiera en La mesa caliente algunos de los momentos más difíciles que vivió antes de la muerte de Mauro y explicara por qué decidió contar esa experiencia públicamente.

Aylín Mujica habló por primera vez sobre la muerte de su hijo Mauro. IG aylinmujic

Jorge Losa explicó por qué apoya a Aylín Mujica

De acuerdo con Jorge Losa, cada persona enfrenta el duelo de manera distinta y no existe una única forma de sobrellevarlo.

Por eso, aseguró que comprende la decisión de Aylín Mujica de hablar sobre su hijo y rechazó las críticas que ha recibido por hacerlo.

El actor recordó que también ha vivido pérdidas importantes dentro de su familia y que esas experiencias cambiaron su manera de entender el dolor.

Desde su punto de vista, quienes ya no están no querrían ver a sus seres queridos encerrados en la tristeza.

“Yo estoy totalmente con ella. Ponte a pensar qué quisieran ellos, cómo ellos quisieran verte a ti. Si yo tuviera que dejar este plano, ¿tú crees que yo le diría a mi hijo: 'Enciérrate y deprímete'? Para nada”.

Losa consideró que, aunque el duelo nunca desaparece por completo, llega un momento en el que también es necesario intentar recuperar la rutina y seguir adelante.

“Aunque te duela, al día siguiente te levantas, te desempolvas y vas a por la vida. Tienes que tratar de ser luz, porque ya en estos momentos tan difíciles todo el mundo alrededor es llanto y tristeza”.

Jorge Losa respaldó a Aylín Mujica tras las críticas por su entrevista. IG jorgelosaactor

Lis Vega pidió dejar de juzgar el dolor ajeno

Lis Vega también salió en defensa de la actriz, aunque dirigió su mensaje principalmente a quienes la han criticado en redes sociales.

La actriz y bailarina contó que ha mantenido contacto tanto con Aylín Mujica como con Osamu Menéndez, padre de Mauro, desde que ocurrió la tragedia, por lo que conoce de cerca el difícil momento que ha vivido la familia.

Por ello, consideró que antes de emitir opiniones es importante recordar que nadie conoce realmente el proceso que atraviesa otra persona.

“Tengo mensaje para la gente que la está funando. A ella lo único que puedo mandarle es amor. No podemos seguir yendo por la vida juzgando porque no sabemos de dónde venimos cada quien”.

Lis Vega también hizo un llamado para mostrar más empatía y respetar la manera en que cada familia enfrenta una pérdida.

“Así como pedimos respeto, deberíamos respetar ya en buena onda. Esto no es un juego, esto es algo supertriste. Dejemos de señalar y de buscarle tantas cosas”.

Lis Vega pidió respeto para Aylín Mujica durante su proceso de duelo. IG lisvegaoficial

¿Qué dijo Aylín Mujica que generó reacciones negativas?

Las declaraciones de Jorge Losa y Lis Vega surgieron después de la entrevista que Aylín Mujica concedió a La mesa caliente, donde habló por primera vez con detalle sobre los días previos a la muerte de Mauro Menéndez.

Durante la conversación, la actriz recordó que intentó convencer a su hijo de no viajar a Barbados porque atravesaba un problema de salud. Sin embargo, él decidió continuar con el viaje pese a sentirse mal.

Aylín relató que incluso le pidió que cambiara de opinión antes de abordar el avión, pero Mauro insistió en que debía llegar a su destino. Tiempo después recibió la noticia de su fallecimiento mientras ambos se encontraban en países distintos, uno de los momentos que describió como más difíciles de su vida.

A lo largo de la entrevista, Aylín Mujica explicó que el dolor sigue presente, pero aseguró que ha encontrado fuerza en sus hijos y en el recuerdo de Mauro.

La actriz contó que no intenta ocultar lo que siente y que considera normal llorar, extrañar y vivir el duelo a su propio ritmo. Al mismo tiempo, dijo que también busca mantenerse de pie porque cree que esa habría sido la voluntad de su hijo.

“Tengo mucho dolor, pero también mucha fortaleza, porque sé que él está bien. Tengo que seguir adelante porque es lo que Mauro hubiera querido”, expresó durante la conversación.

Mujica añadió que también siente la responsabilidad de acompañar a sus otros hijos y darles un ejemplo de cómo enfrentar un momento tan complicado sin dejar de reconocer el dolor.