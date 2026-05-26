Anahí y Alfonso Herrera se reencontrarán en este esperado proyecto

El reencuentro entre Anahí y Alfonso Herrera ya está dando de qué hablar entre los fans de RBD. Ambos famosos aparecen juntos en un adelanto del nuevo proyecto del actor, el cual realiza en colaboración con ESPN México.

El nuevo programa de Alfonso reunirá a grandes figuras del entretenimiento y el deporte como Anahí, Kaká Diego Boneta y otros más.

"Poncho" y Anahí juntos

A través de un fragmento compartido en redes sociales, se puede ver a la ex pareja de Rebelde conversando de manera cercana y relajada. El encuentro podría revelar detalles poco conocidos sobre la etapa que compartieron dentro de RBD y cómo ha evolucionado su amistad con el paso de los años.

Aunque todavía no se han dado a conocer todos los detalles de la entrevista completa, el avance ya generó emoción entre seguidores de la agrupación, quienes durante años han pedido volver a ver juntos a Anahí y Poncho.

Foto: Captura video Instagram anahi

Además de hablar sobre la fama que alcanzaron gracias a la telenovela, ambos podrían tocar temas relacionados con sus carreras actuales, temas personales y los retos que enfrentaron.

El proyecto de entrevistas de Alfonso Herrera, busca mostrar conversaciones más personales y auténticas con distintas figuras, por lo que este episodio con Anahí se perfila como uno de los más esperados.

Foto: Instagram anahi

RBD se convirtió en un fenómeno mundial porque logró conectar con toda una generación a través de la música, la televisión y sus personajes en la telenovela Rebelde. El grupo no solo tuvo éxito en México, también llenó conciertos en países de América Latina, Estados Unidos, Europa y hasta Brasil.

La agrupación rompió récords de ventas, realizó giras internacionales masivas y mantuvo una comunidad de seguidores incluso después de su separación. Por eso, cada reencuentro entre sus integrantes, como el de Anahí y Alfonso, sigue causando emoción entre los fans.

¿Cuándo se estrena y dónde ver “Encuentros Sin Fronteras”?

El proyecto que lleva por título “Encuentros Sin Fronteras”, se estrenará el próximo 8 de junio exclusivamente por Disney+.