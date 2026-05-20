Karol G sorprende a Anahí con un regalo de cumpleaños y un emotivo mensaje

Karol G volvió a demostrar el cariño que siente por Anahí al sorprenderla con un regalo especial tras la celebración de su cumpleaños número 43. La cantante colombiana le envió un elegante ramo de flores acompañado de una dedicatoria que rápidamente llamó la atención de los seguidores de ambas artistas en redes sociales.

Luego de pasar varios días descansando junto a su familia en la playa, la exintegrante de RBD compartió algunos de los detalles que recibió por esta fecha especial. Entre todos los mensajes y obsequios, el de Karol G destacó por las palabras emotivas que dedicó a la actriz y cantante mexicana, dejando ver la cercanía y admiración que existe entre ellas.

Karol G en Coachella AFP

El regalo y mensaje que Karol G le dedicó a Anahí

Por medio de sus historias de Instagram, Anahí publicó una fotografía del arreglo floral que recibió de la intérprete de “Provenza”. La tarjeta incluía un mensaje personal escrito por Karol G, quien le deseó bienestar tanto a ella como a su familia.

“Reina. Deseo mucha salud y vida para ti y tu familia… que sigas conservando siempre esa alegría, encanto y bondad que te caracterizan, y que tu corazoncito cada vez esté más cerca de las cosas que te llenan de paz. ¡¡Feliz cumpleaños!!”, escribió la cantante colombiana.

La reacción de Anahí no tardó en llegar. La artista mexicana agradeció públicamente el gesto con un breve mensaje en inglés: “I love you”, mostrando así el aprecio que también siente por Karol G.

Así nació la amistad entre Karol G y Anahí

La relación entre ambas artistas no es reciente. Desde hace varios años, Karol G ha hablado públicamente sobre la admiración que siente por Anahí y por el fenómeno que representaron Rebelde y RBD en Latinoamérica durante los años 2000.

Uno de los momentos más recordados entre las dos ocurrió en 2022, cuando Karol G invitó a Anahí a subir al escenario durante uno de sus conciertos en la Arena Ciudad de México como parte del Bichota Tour. Aquella noche interpretaron juntas la canción “Sálvame”, provocando la emoción de miles de asistentes.

Ese concierto también significó un momento especial para los seguidores de Anahí, ya que marcó su regreso a los escenarios después de varios años alejada de las presentaciones en vivo.

Con el paso del tiempo, los gestos entre Karol G y Anahí han continuado. Durante el Soy Rebelde Tour en 2023, la cantante mexicana apareció usando una camiseta con la frase “Te amo Bichota”, detalle que muchos fans interpretaron como una muestra de apoyo y cariño hacia la colombiana.

Más adelante, Karol G volvió a incluir a Anahí en uno de sus proyectos relacionados con el álbum Tropicoqueta. La mexicana apareció en un video promocional inspirado en las clásicas telenovelas, donde ambas participaron en una escena con referencias al personaje de Mia Colucci, uno de los más recordados de la carrera de Anahí.

PJG