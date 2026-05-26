Katy Perry dará concierto GRATIS en la Fenapo 2026: fecha y cómo asistir

La emoción se desató entre los fans mexicanos de Katy Perry luego de que la estrella compartiera un mensaje que rápidamente encendió las redes sociales.

A través de una historia publicada en Instagram, la intérprete de éxitos como Firework, Roar y Teenage Dream confirmó que regresará a México para ofrecer un concierto completamente gratis, una noticia que tomó por sorpresa a miles de seguidores.

En el audio difundido en redes, la cantante se dirigió directamente a sus fans mexicanos, a quienes cariñosamente llamó sus "Katy Cats", para revelar la fecha y el lugar donde se presentará.

Les dije que regresaría, y aquí estoy, expresó la artista en un mensaje que rápidamente se viralizó.

La cantante adelantó que se tratará de un espectáculo totalmente renovado, lleno de energía, sorpresas y una experiencia diseñada especialmente para su público mexicano.

¿Cuándo será el concierto gratis de Katy Perry en México?

La presentación está programada para el próximo 25 de agosto de 2026, ese día, Katy Perry llegará a uno de los escenarios más importantes del país para reencontrarse con sus seguidores y ofrecer un concierto sin costo.

La cantante aseguró que será un espectáculo especial, cargado de una nueva propuesta escénica que definió como una experiencia llena de diversión.

Katy Perry IG

¿Dónde será el concierto?

El concierto se realizará en la Feria Nacional Potosina (FENAPO), uno de los eventos más relevantes del centro del país y que cada año reúne a miles de visitantes con actividades culturales y musicales

La sede será en San Luis Potosí, dentro del tradicional recinto ferial donde se llevan a cabo las presentaciones del Teatro del Pueblo, espacio que ha recibido a artistas de talla mundial.

La participación de Katy Perry forma parte de la cartelera estelar de esta edición y promete convertirse en uno de los eventos más comentados del año.

¿Cómo asistir al concierto de Katy Perry gratis?

Una de las mejores noticias para los fans es que no será necesario comprar boleto.

El acceso general a la FENAPO, así como los conciertos del Teatro del Pueblo, son totalmente gratuitos.

Para ingresar, únicamente será necesario acudir con anticipación al recinto, ya que se espera una alta afluencia de asistentes debido a la popularidad de la artista.

Katie Perry (Foto: Grosby Group)

Los únicos espacios que implican costo adicional dentro de la feria son:

Palenque

Palenque Zonas VIP o terrazas especiales

Consumo de alimentos y bebidas

Algunas actividades privadas dentro del recinto

Esto significa que cualquier persona podrá disfrutar del concierto sin pagar entrada.

El regreso de Katy Perry a México emociona a sus fans

México se ha convertido en uno de los mercados más importantes para la cantante, quien mantiene una relación cercana con sus seguidores del país.

En su mensaje, la artista dejó claro el cariño que siente por el público mexicano y aseguró que este concierto será una forma de agradecer el respaldo que ha recibido durante años.

La expectativa es enorme, ya que se espera un repertorio lleno de sus mayores éxitos, una producción visual impactante y una noche inolvidable para miles de asistentes.