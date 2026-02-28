Del escenario a la recaída: Christian Chávez cuenta cómo superó las drogas después de RBD

El regreso de RBD a los escenarios fue uno de los fenómenos musicales más importantes de los últimos años. Estadios llenos, nostalgia colectiva y una gira internacional que reconectó a millones de fans con la banda que marcó una generación.

Sin embargo, detrás de los reflectores, Christian Chávez atravesaba una tormenta interna. El cierre del Soy Rebelde Tour no solo significó el fin de una etapa profesional, sino también el inicio de un periodo de fragilidad.

El cantante reconoció públicamente que tras concluir la gira experimentó un profundo vacío. La intensidad del escenario fue reemplazada por el silencio, y ese contraste detonó una recaída en el consumo de sustancias.

La decisión de pedir ayuda

Lejos de ocultar la situación, Christian Chávez optó por enfrentarla. De manera voluntaria ingresó a un centro de rehabilitación en Malibú, California, especializado en el tratamiento integral de adicciones.

El proceso no fue sencillo, pero sí determinante. Con el acompañamiento de profesionales, el artista comenzó a identificar las raíces emocionales de su dependencia y a trabajar en las heridas que arrastraba desde años atrás.

christian chavez

Hoy, el cantante asegura haber alcanzado un año y 11 meses de sobriedad. Más que una cifra, lo define como un aprendizaje constante. En su conversación con Ventaneando, dejó claro que entiende la recuperación como un camino donde las recaídas no significan fracaso, sino oportunidades para conocerse mejor.

Salud mental: infancia, discriminación y heridas abiertas

Durante la entrevista, Christian Chávez habló sin filtros sobre los factores que impactaron su estabilidad emocional.

Recordó que creció en un entorno profundamente católico y asistió a escuelas religiosas donde, según su experiencia, recibió mensajes de rechazo hacia la diversidad sexual. Esa etapa marcó el inicio de conflictos internos relacionados con su identidad.

Hace 18 años, su orientación sexual se hizo pública de manera forzada. La exposición mediática no solo afectó su vida personal, sino también su carrera. Pérdidas laborales, burlas y comentarios malintencionados dejaron una huella profunda.

En ese contexto, el consumo de drogas se convirtió durante años en un mecanismo de evasión. Las sustancias, explicó, funcionaban como una vía para anestesiar el dolor emocional y evitar enfrentar traumas no resueltos.

El cantante admitió que en el pasado atravesó episodios de pensamientos suicidas. Sin embargo, aclaró que en esta última etapa de rehabilitación no experimentó ese tipo de ideas, ya que ahora cuenta con herramientas psicológicas para afrontar momentos difíciles.

La recuperación requiere paciencia. Lo importante es no rendirse y seguir pidiendo ayuda si es necesario, subrayó.

Rebelde

Críticas físicas y la verdad sobre su salud

El proceso de recuperación coincidió con una ola de comentarios en redes sociales sobre su apariencia física durante los conciertos en Brasil. Algunos usuarios señalaron que el artista lucía “inflamado”, generando especulaciones sobre descuido personal.

Christian respondió con franqueza: padece colitis nerviosa, una afección digestiva que se agravó por el estrés y la presión de la gira. Aunque ironizó sobre los comentarios dejó claro que detrás de la imagen hay una condición médica real que merece empatía.

rbd

Su testimonio puso sobre la mesa la importancia de no juzgar la apariencia de una persona sin conocer su contexto de salud.

El presente: equilibrio antes que escenarios

En cuanto a su relación con los integrantes de RBD, Christian Chávez mantiene comunicación frecuente con varios de ellos, especialmente con Dulce María, quien atraviesa una etapa personal significativa.

No obstante, el cantante descarta por ahora un nuevo reencuentro con la banda. La razón es clara: priorizar su estabilidad emocional y el equilibrio alcanzado tras la rehabilitación.

Después de años de altibajos, el artista apuesta por un estilo de vida más consciente, enfocado en la salud mental, la disciplina y el apoyo de su círculo cercano.

Un mensaje de esperanza

La historia de Christian Chávez trasciende el espectáculo. Su decisión de hablar abiertamente sobre recaídas, adicciones y salud mental rompe estigmas en una industria donde la imagen suele imponerse sobre la vulnerabilidad.

Christian Chávez

Del escenario a la recaída, y de ahí a la recuperación, el cantante demuestra que el éxito profesional no siempre protege del dolor interno. Pero también deja una lección clara: pedir ayuda es un acto de valentía.

AAAT*