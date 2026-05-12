¡TERRIBLE CAÍDA! Anahí comparte el doloroso accidente que la llevó directo al hospital

La cantante y actriz Anahí encendió las alarmas entre sus seguidores luego de revelar un inesperado accidente que la llevó directamente al hospital tras sufrir una aparatosa caída durante su rutina de ejercicio.

La exintegrante de RBD compartió el momento exacto del percance a través de sus redes sociales, donde mostró cómo una sesión de pilates aéreo terminó en un fuerte susto que, por fortuna, no pasó a mayores.

¿Qué le pasó a Anahí?

Todo ocurrió durante una rutina de entrenamiento en la que Anahí realizaba ejercicios de equilibrio y suspensión, conocidos por su alto nivel de dificultad. En el video publicado en sus historias de Instagram, la artista aparece colgada en una máquina especial de pilates cuando, de pronto, pierde estabilidad y cae de espaldas contra la base de la máquina.

El momento fue compartido por ella misma en Instagram. Archivo

¿Qué creen que me pasó, amiguitos?”, escribió la cantante junto a las imágenes, anticipando el desenlace del accidente que rápidamente se volvió viral.

El accidente ocurrió mientras realizaba ejercicios de suspensión en el gimnasio. IG anahi

El impacto fue directo en la zona del cuello y la espalda, lo que generó preocupación inmediata. Aunque el golpe fue fuerte y el susto evidente, Anahí logró incorporarse casi de inmediato, sobándose la zona afectada mientras mostraba señales de dolor.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar, y en cuestión de minutos los mensajes comenzaron a inundar sus redes sociales.

¿Cuál es el estado de salud de Anahí tras el accidente?

Tras el incidente, la intérprete acudió a revisión médica para descartar cualquier lesión de gravedad. Horas después, la propia Anahí tranquilizó a sus fans al compartir una radiografía de su columna cervical, confirmando que todo había quedado en un gran susto.

Todo bien gracias a Dios, pero qué susto amiguitos”, escribió en sus historias de Instagram, acompañando el mensaje con emojis de oración y un corazón blanco.

Una radiografía confirmó que no sufrió daños importantes. IG anahi

Anahí publica un emotivo mensaje

La situación ocurrió además a pocos días de su cumpleaños número 43, lo que hizo aún más emotiva la experiencia para la cantante, quien decidió tomar lo sucedido con humor y reflexión. Más tarde, publicó una fotografía junto a su esposo, el político Manuel Velasco, y sus hijos Manu y Emiliano.

En un segundo y de la forma más tonta puede cambiar todo. Gracias a Dios no pasó nada. El verdadero POR INVENTADA. Ahora a dar gracias infinitas y gozar a mis amores. Ya les prometí dejar las artes circenses peligrosas”, escribió entre risas y alivio.

Agradeció estar bien y prometió evitar ejercicios riesgosos. IG anahi

La publicación generó una ola de reacciones, quienes destacaron la actitud positiva de la artista y le enviaron mensajes de cariño. Muchos de ellos celebraron que el accidente no pasara a mayores y reconocieron la importancia de que la cantante haya buscado atención médica inmediata.

Anahí, quien suele compartir momentos de su vida familiar y profesional en redes sociales, ha mostrado en múltiples ocasiones su compromiso con el bienestar físico y emocional. Sin embargo, este episodio dejó en evidencia los riesgos que pueden implicar algunas rutinas de ejercicio de alta exigencia.