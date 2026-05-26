División Minúscula estrena su concierto del Auditorio Nacional en Cinemex

Esta semana se llevó a cabo la premier de División Minúscula desde el Auditorio Nacional, un largometraje que documenta la energía, la nostalgia y la potencia de aquel emblemático concierto por su 25 aniversario que la banda ofreció en el Coloso de Reforma a finales de 2024.

Durante la presentación se vivió un ambiente de camaradería. Amigos de la banda y músicos como Billy Méndez (Motel), Roy Cañedo (Thermo) y Juan Pablo Muñoz (Odisseo), entre otros, además de jóvenes artistas como Dimitri y las Brujas, Valeria Dávila y Andie Gago, desfilaron por la alfombra roja antes de ingresar a la sala para ser testigos de esta proyección.

“Es un honor, siempre es chido compartir con ellos, ya sea en el escenario o compartiendo una gira. Ya son muchos años de amistad y de respeto hacia una banda tan cruda como División; creo que, indiscutiblemente, son una de las mejores bandas de rock de México. Se lograron distinguir y encontrar un lugar muy único, siento que no es comparable con ninguna otra banda y tienen un lugar muy fijo en la industria”, señaló Billy Méndez.

“Yo crecí con División Minúscula, crecí escuchando su música, viendo los videos en los medios y en la televisión. Para mí, estar en esta gran celebración de ellos, como lo es la presentación de su Auditorio Nacional en el cine, representa mucho. Como artista, ser invitada a este tipo de eventos de bandas que admiro muchísimo es grandioso; esperemos que les vaya súper bien”, mencionó Valeria Dávila.

One Way PR

Los integrantes de la agrupación originaria de Matamoros, Tamaulipas, llegaron al lugar mostrándose entusiasmados y agradecidos con las personas que se dieron cita en esta presentación.

Es una experiencia muy surreal poder estar en un cine esperando ver un concierto que grabamos en el Auditorio Nacional. Nos tomó muchísimo tiempo, parece absurdo, pero después de tantos años de carrera, casi 30, nunca habíamos tenido una grabación en vivo tal cual. Hay bandas que sacan material cada año o cada dos años, lo cual es increíble. Nosotros nunca lo habíamos hecho y cuando se nos presentó esta oportunidad de grabar el show del Auditorio fue como: ‘Hagámoslo, no estábamos pensando en esto’. Y de repente, gracias a nuestro equipo, gracias a Cinemex, gracias a Nakama y al management, lograron hacer esta gran celebración”, expresó Javier Blake

Este proyecto no sólo funciona como el registro histórico de uno de los shows más importantes de la banda, sino como un viaje íntimo que entrelaza la música en vivo con el formato documental, ofreciendo un vistazo exclusivo a las entrañas de la producción y a las emociones de la banda y, sobre todo, del público.

Quisimos hacer un show en vivo donde la gente pudiera estar casi con nosotros en el escenario; de eso se trataba, que no fuera un show donde todo está tranquilo. Queríamos que se sintiera que estaban prácticamente en primera fila o dentro del escenario con nosotros, y ésa fue la pauta que se tuvo con el equipo de grabación, de mezcla y de edición. Entonces, creo que la gente que lo va a ver, que probablemente ya vio un show de División, lo va a ver desde otro punto de vista. Esperamos que esto pueda llegar a las plataformas y que cuando la gente quiera escuchar algo en vivo de División, pueda encontrar algo de calidad”, señaló Blake.

División Minúscula desde el Auditorio Nacional llegará a más de 30 salas de Cinemex a lo largo de la República este 28 de mayo. Con este estreno cinematográfico, la agrupación demuestra que su legado sigue expandiéndose a nuevos formatos, permitiendo que tanto quienes estuvieron presentes en 2024 como las nuevas generaciones puedan vibrar con su música en una experiencia totalmente inmersiva.