¿Nueva colaboración? Poncho Herrera revela si hay nuevo proyecto con Anahí

Alfonso Herrera y Anahí, dos de los exintegrantes de RBD, sorprendieron a finales de enero a los fans tras aparecer juntos en un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La inesperada reunión de ambos artistas provocó una ola de especulaciones entre los seguidores de la famosa agrupación. Muchos comenzaron a preguntarse si el encuentro podría significar una posible colaboración o proyecto juntos, algo que finalmente el propio Poncho Herrera decidió aclarar.

Aunque el actor no dio demasiados detalles, sí confirmó que existe algo en lo que trabajaron juntos, lo que aumentó aún más la curiosidad entre los fans.

Poncho Herrera habla sobre posible colaboración con Anahí

Para los seguidores de RBD, ver juntos a Poncho Herrera y Anahí siempre despierta nostalgia y esperanza de nuevos proyectos. Durante una entrevista con diversos medios de comunicación, el actor confirmó que sí realizaron algo juntos, aunque por ahora no puede revelar demasiado.

“Hicimos algo, pero en este momento no puedo hablar al respecto de una cosilla que hicimos. Es algo muy acotado y más adelante sabrán de qué se trata”.

Aunque el actor dio un pequeño adelanto, no especificó si se trata de música, actuación o algún otro tipo de proyecto, por lo que dejó abierta la expectativa de que pronto se conozcan más detalles.

Poncho Herrera revela si hay colaboración con Anahí Foto: @anahi y @ponchohd

Amor de compañeros: el cariño que Poncho Herrera siente por Anahí

Lejos de cualquier posible colaboración, Poncho Herrera también aprovechó para recordar el cariño que siente por su excompañera, con quien compartió uno de los proyectos más importantes de su carrera: RBD.

El actor habló con afecto sobre la cantante y actriz, destacando tanto su trayectoria profesional como su vida personal.

“Con ella y con todos. Obviamente yo a ella la quiero muchísimo, le tengo un cariño y una admiración profunda. No solamente por lo que ha logrado en temas laborales, sino por la familia tan linda que ha creado”.

Estas palabras fueron bien recibidas por los fans, quienes recuerdan con cariño la etapa en la que ambos formaron parte de la popular agrupación.

Poncho Herrera opina sobre las diferencias entre integrantes de RBD

Durante la entrevista, el actor también fue cuestionado sobre las diferencias que surgieron entre algunos integrantes de RBD tras la gira que la banda realizó en 2023.

Sin embargo, Poncho Herrera fue claro al señalar que prefiere mantenerse al margen del tema, ya que no formó parte del proyecto.

“No tengo nada que opinar. Yo no puedo opinar de un proyecto del cual no soy parte, no fui parte. Lo único que puedo decir es que les tengo mucho cariño y respeto. Han logrado cosas fantásticas y seguirán haciendo cosas fantásticas, ahora cada uno en su rubro”.

La noticia de que Poncho Herrera y Anahí trabajaron juntos en algo ha emocionado a muchos fans de RBD, una agrupación que se convirtió en ícono de toda una generación. Por ahora, solo queda esperar a que ambos artistas revelen qué sorpresa tienen preparada.