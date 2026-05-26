Familia de Alejandro Marcovich alerta sobre presuntos fraudes

La familia de Alejandro Marcovich emitió un comunicado para denunciar presuntos fraudes, luego de que algunas personas supuestamente comenzaran a pedir dinero asegurando que sería destinado a sus tratamientos médicos.

A través del mensaje, su exesposa Gabriela Martínez, agradeció las muestras de cariño, oraciones y apoyo que han recibido en los últimos días debido al estado de salud del exintegrante de Caifanes.

Foto: Instagram bela.marcovich

Sin embargo, también aclaró que ni la familia ni personas cercanas han solicitado ayuda económica para cubrir gastos médicos de Alejandro Marcovich.

Por este medio quiero hacer hincapié en aclarar que ni nosotros como familia ni por medio de allegados hemos pedido ningún apoyo financiero”, se lee en el comunicado.

Además, señalaron que el estado de salud del músico continúa siendo delicado, por lo que permanece bajo vigilancia neurológica estrecha y con pronóstico reservado.

La familia pidió al público hacer caso omiso en caso de recibir mensajes o solicitudes de dinero relacionadas con la salud del guitarrista, ya que aseguran que algunas personas se han aprovechado de la situación y de la buena voluntad de los seguidores para engañarlos.

Foto: Instagram alejandro_marcovich

Finalmente, reiteraron el agradecimiento por el apoyo y las muestras de afecto que han recibido durante este complicado momento.

El exguitarrista de Caifanes, Alejandro Marcovich, permanece hospitalizado en terapia intensiva en un hospital de la Ciudad de México, luego de sufrir un derrame cerebral que lo dejó en estado de coma.

En tanto, los organizadores de Piñatita Fest expresaron su solidaridad con la familia de Alejandro Marcovich y desearon su pronta recuperación. Asimismo, informaron que Volvo y músicos invitados interpretarán temas de Caifanes como homenaje al guitarrista, además de que parte de las entradas del evento en el que estaría Alejandro, serán donadas para apoyar a la familia ante los gastos que enfrentan.

Daniel Gutiérrez, integrante de La Gusana Ciega, reaccionó al delicado estado de salud de Alejandro y le deseó una pronta recuperación. El músico comentó que no conoce muchos detalles sobre la situación, pero expresó su esperanza de que el exguitarrista de Caifanes logre recuperarse pronto.