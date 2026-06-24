¿Quién fue la mujer que causó la peor ruptura entre Frida Kahlo y Diego Rivera?

La historia de amor entre Frida Kahlo y Diego Rivera ha pasado a la posteridad como una de las más intensas, apasionadas y turbulentas del mundo del arte. Sin embargo, entre las numerosas infidelidades que marcaron su matrimonio, hubo una que dejó una herida imposible de olvidar para la pintora: la relación que Diego mantuvo con Cristina Kahlo, la hermana menor de Frida.

¿Cómo era la relación de Frida Kahlo y Cristina Kahlo?

Frida y Cristina no solo compartían un vínculo familiar. Eran confidentes, amigas y compañeras inseparables. Desde muy jóvenes desarrollaron una relación cercana que se fortaleció aún más después del accidente que cambió para siempre la vida de Frida.

Cristina no solo era su hermana menor, también era una de sus confidentes y principales apoyos. Grosby

Durante los largos periodos de recuperación que enfrentó la pintora, Cristina estuvo a su lado, ayudándola en sus cuidados y convirtiéndose en uno de sus mayores apoyos emocionales.

Por eso, cuando la hermana menor comenzó a colaborar más estrechamente con Diego Rivera, nadie imaginó que aquella cercanía terminaría provocando uno de los mayores escándalos de la época.

¿Cómo descubrió Frida Kahlo la relación entre Diego Rivera y Cristina?

Aunque la pareja vivió constantes altibajos y ambos tuvieron romances fuera de su matrimonio, la aventura entre Rivera y Cristina es considerada por historiadores y especialistas como el episodio más doloroso en la vida sentimental de la artista mexicana.

Frida soportó otras infidelidades de Rivera, pero esta fue imposible de ignorar. Cortesía fridakahlo.org

Tras regresar de Estados Unidos en 1933, Frida y Diego atravesaban una etapa complicada. Las pérdidas familiares, los problemas de salud de la artista y las constantes infidelidades del muralista habían desgastado la relación.

Cristina, quien se había separado de su esposo y tenía problemas económicos, comenzó a trabajar más de cerca con Rivera. Posó para algunos de sus murales y pasó largas jornadas junto al artista.

Lo que inicialmente parecía una relación profesional terminó convirtiéndose en un romance clandestino. Diversas investigaciones y testimonios sostienen que el vínculo entre Diego y Cristina no fue algo pasajero. Por el contrario, habría durado meses e incluso años, desarrollándose a espaldas de Frida.

Un día, Frida llego al estudio de Diego sin previo aviso y los encontró juntos en pleno acto. La noticia cayó como un golpe devastador para la pintora, quien hasta entonces había soportado otros engaños de su esposo, pero jamás imaginó una traición proveniente de su propia familia.

El romance entre Diego y Cristina habría durado varios meses e incluso años. Cortesía fridakahlo.org

¿Cuáles son las obras de Frida inspiradas por la infidelidad de Diego Rivera?

La reacción de Frida fue inmediata. Según diversos relatos biográficos, abandonó temporalmente el hogar que compartía con Rivera y atravesó una profunda crisis emocional.

La artista llegó a expresar que, después del accidente de tranvía que sufrió en su juventud, Diego había sido el segundo gran desastre de su vida.

Como ocurrió en muchos momentos difíciles de su existencia, Frida encontró refugio en la pintura. Su sufrimiento quedó reflejado en algunas de las obras más intensas de su carrera, especialmente en Unos cuantos piquetitos (1935), una pieza que muchos especialistas interpretan como una metáfora del dolor provocado por la infidelidad.

El dolor provocado por la traición quedó reflejado en algunas de sus obras más intensas. Cortesía fridakahlo.org

A través de sus lienzos, la artista convirtió la traición, la tristeza y el abandono en imágenes que hoy siguen conmoviendo al mundo.

¿Frida Kahlo perdonó a su hermana Cristina?

A pesar del daño causado, Frida nunca logró romper por completo el vínculo con Diego Rivera. La pareja se divorció en 1939, pero apenas un año después volvió a casarse.

Con el paso del tiempo, Frida logró perdonar tanto a su hermana como a Rivera. Archivo

Con el paso del tiempo también consiguió reconciliarse con Cristina, quien regresó a ocupar un lugar importante en su vida, especialmente cuando la salud de la pintora comenzó a deteriorarse gravemente.

Paradójicamente, después de descubrir la aventura entre su esposo y su hermana, Frida también inició relaciones sentimentales con distintas personas, entre ellas el revolucionario ruso Leon Trotski, quien permaneció un tiempo refugiado en México.

La relación entre Frida y Diego atravesó divorcios, reconciliaciones y numerosos conflictos por infidelidades. Cortesía fridakahlo.org

Más de siete décadas después de la muerte de Frida Kahlo, la historia de la relación entre Diego Rivera y Cristina Kahlo continúa despertando interés. No solo porque involucra a dos de las figuras más importantes del arte mexicano, sino porque revela el lado más humano de una mujer que convirtió sus heridas emocionales en obras inmortales.