El Museo Frida Kahlo ofrece un "Verano azul" con horario extendido

El Museo Frida Kahlo presenta Verano azul, una temporada especial de horario extendido que permitirá al público visitar la Casa Azul de jueves a sábado, de 18:00 a 21:00 horas, durante junio y julio.

Con esta iniciativa, el museo amplía su oferta cultural para el verano y propone nuevas posibilidades para que los visitantes integren la visita al recinto dentro de sus recorridos por la Ciudad de México.

El horario vespertino, informa el museo, permitirá recorrer con mayor tiempo los jardines, salas y espacios de la casa-museo, convirtiéndola en una opción ideal para disfrutar las tardes y noches de verano en Coyoacán, donde está ubicado.

Al caer la tarde, la Casa Azul adquiere una atmósfera distinta que transforma la experiencia del recorrido y acerca al público al espacio donde la pintora Frida Kahlo nació en 1907, vivió gran parte de su vida y construyó, junto a su esposo, el muralista, Diego Rivera, un entorno ligado al arte, la vida cotidiana y las tradiciones mexicanas.

El recorrido contempla áreas como el jardín, el comedor familiar, la cocina y el estudio donde Kahlo realizó gran parte de su obra. Cortesía Museo Frida Kahlo.

El museo conserva objetos personales, fotografías familiares, mobiliario, colecciones de arte popular y distintos espacios que formaron parte de la vida diaria de Kahlo, que se ha convertido en una de las artistas más cotizadas.

El recorrido contempla áreas como el Jardín, el comedor familiar, la cocina con un toque tradicional mexicano y el estudio donde Kahlo realizó gran parte de su obra, permitiendo conocer aspectos de su entorno personal y creativo.

En esta temporada especial, el Museo Frida Kahlo ofrece contenidos y herramientas de mediación dirigidas a públicos interesados en profundizar en el legado de Frida y descubrir la Casa Azul desde una experiencia distinta.

La casa donde la pintora Frida Kahlo nació en 1907 se ubica en Coyoacán. Cortesía Museo Frida Kahlo.

Los boletos para Verano azul ya están disponibles en www.boletos.museofridakahlo.org.mx y en la tienda del museo.